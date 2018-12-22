Рейтинг найпопулярніших вживаних смартфонів в Україні

Аналітики сервісу OLX повідомили, що за статистикою українського ринку користованих смартфонів попит на смартфони iPhone падає, а китайські мобільні пристрої навпаки набирають обертів.

У першому півріччі серед усіх телефонів "яблучні" апарати шукали 68% користувачів платформи. Зараз же кількість запитів по iPhone впала до 40%. Нагадаємо, що за період з 2017 по перше півріччя 2018 року навпаки спостерігався їх приріст.

І ще: Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі

За весь рік найактивніший інтерес до смартфонів Apple проявляли кияни. З усіх запитів – кожен третій був від жителя столиці, другі цінителі бренду – харків'яни. А в п'ятірку тих, хто підшукував "яблучні" апарати, потрапили користувачі з Дніпра, Львова та Одеси.

Продавці користованих iPhone на OLX активізувалися в листопаді. Старт продажів нових пристроїв, представлених на презентації, в Україні припав на жовтень. В основному, на OLX почали виставляти iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 і iPhone 5s. Ще однією особливістю ринку цих користованих смартфонів стало зниження цін з листопада.

iPhone 5S досі купують і продають

Зараз середня вартість "шістки" впала на 2% і склала 4 400 грн. Модель 6s продають на 200-300 грн дешевше у порівнянні з жовтнем – за ціною на рівні 6 000 грн. Користовані "сімки" ж продовжують падати в ціні. Восени продавці просили 10 000 грн, в листопаді – на 500 грн менше. Зараз же сьомий айфон пропонують в середньому за 9 400. Модель iPhone 5s з жовтня незмінно коштує близько 2 500 грн.

Другим за запитами користувачів став Samsung. Його позиція на ринку стабільна – весь рік телефони бренду шукали 15% українців. Шанувальники мобільного лінійки стали активнішими в листопаді-грудні, але всього на 0,1%.

Трійку найбажаніших користованих телефонів в Україні замикає китайський бренд Xiaomi. Його популярність за друге півріччя різко зросла. Якщо за першу половину 2018 року частка запитів користувачів склала 1,6%, зараз це 13,7%.

За останні півроку ситуація практично не змінилася – Nokia стабільно у п'ятірці. Ось тільки за цей час мобільні пристрої фінського виробника стали шукати вдвічі частіше. Так, вони обійшли Меizu і посіли четверту позицію. А до грудня попит навіть трохи виріс. Частка Меizu склала 5,3%, за друге півріччя 2018 смартфонами бренду також почали цікавитися активніше.

Топ-10 брендів користованих смартфонів 2018 року:

Apple – 40,4%

Samsung – 15%

Xiaomi – 13,7%

Nokia – 5,8%

Meizu – 5,3%

LG – 3,7%

Sony – 2,9%

Huawei – 2,7%

Lenovo – 2,3%

HTC – 1,8%

У десятці популярних брендів вже не вперше опинилися моделі LG. А ось смартфони Sony з'явилися у цьому списку тільки в другому півріччі, втім як і мобільна лінійка Lenovo. Нею не так часто цікавилися з січня по червень, але результати пошукових запитів за рік вивели бренд на передостаннє місце. Замкнув рейтинг користованих телефонів на OLX колись вельми популярний бренд HTC, всі інші бренди сумарно "назбирали" 6,4% запитів. Таким чином, серед найбільш популярних апаратів виявилося відразу чотири великі виробники з Китаю – HTC, Huawei, Xiaomi і Meizu.

Читайте також: iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року