Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями

  • 8
GAC Moca оснащений двома величезними екранами - фото 1
GAC Moca оснащений двома величезними екранами

На відкритті автосалону в китайському Гуанчжоу компанія Guangzhou Automobile Group (GAC) представила цікаву новинку. Мовиться про концепт-кар під назвою Moca. Автомобіль отримав мінімалістичний дизайн і два гігантські екрани, розташованих прямо на кузові – спереду і ззаду.

Зовнішність Moca виконана у дусі ретрофутуризму, модного серед автовиробників Азії. В екстер'єрі переважають прості форми та гладкі поверхні. Верхню частину з великою площею скління вінчає плоский дах. Автомобіль оснастили дверцятами та колісними дисками з ілюмінацією.

Це цікаво: Переможець по життю: дивіться, як водій невдало припаркував свій Porsche Taycan (відео)

Однак найцікавішою особливістю шоу-кара є великі дисплеї. Один з них розташований на місці решітки радіатора, а другий – на кормі.

Оптика, залишається практично непомітною у вимкненому стані, вбудована в довгасті вставки по центру екранів. Функціонал самих дисплеїв обмежений: за даними Autohome, вони можуть лише показувати різні кольори, створюючи фон для змінюваного тексту посередині.

Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями - фото 435886
Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями - фото 435882
Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями - фото 435884

Мінімалізм продовжується і в салоні: концепт отримав лаконічну передню панель, вертикально орієнтований дисплей мультимедійної системи та кермо з округленими кутами й додатковим екраном. Як видно на фотографіях, всі сидіння у Moca різні: спереду встановлено сіре водійське сидіння та крісло-ківш для переднього пасажира, а ззаду – яскраво-жовтий диван з підголовниками та дитячим кріслом.

Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями - фото 435887
Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями - фото 435883
Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями - фото 435885

Інформації про технічну "начинку" Moca немає. Відомо лише, що він базується на новій платформі GAC, яка може дістатися майбутнім електрокарам китайської марки, розрахованим на міські поїздки на короткі відстані.

Читайте також: DeLorean з фільму Назад у майбутнє проти мініатюрного Tesla Cybertruck: епічна гонка

Джерело: Auto Home
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 202
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 153
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2333
Загрузка...
Новини