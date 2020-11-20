Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями

На відкритті автосалону в китайському Гуанчжоу компанія Guangzhou Automobile Group (GAC) представила цікаву новинку. Мовиться про концепт-кар під назвою Moca. Автомобіль отримав мінімалістичний дизайн і два гігантські екрани, розташованих прямо на кузові – спереду і ззаду.

Зовнішність Moca виконана у дусі ретрофутуризму, модного серед автовиробників Азії. В екстер'єрі переважають прості форми та гладкі поверхні. Верхню частину з великою площею скління вінчає плоский дах. Автомобіль оснастили дверцятами та колісними дисками з ілюмінацією.

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Однак найцікавішою особливістю шоу-кара є великі дисплеї. Один з них розташований на місці решітки радіатора, а другий – на кормі.

Оптика, залишається практично непомітною у вимкненому стані, вбудована в довгасті вставки по центру екранів. Функціонал самих дисплеїв обмежений: за даними Autohome, вони можуть лише показувати різні кольори, створюючи фон для змінюваного тексту посередині.

Мінімалізм продовжується і в салоні: концепт отримав лаконічну передню панель, вертикально орієнтований дисплей мультимедійної системи та кермо з округленими кутами й додатковим екраном. Як видно на фотографіях, всі сидіння у Moca різні: спереду встановлено сіре водійське сидіння та крісло-ківш для переднього пасажира, а ззаду – яскраво-жовтий диван з підголовниками та дитячим кріслом.

Інформації про технічну "начинку" Moca немає. Відомо лише, що він базується на новій платформі GAC, яка може дістатися майбутнім електрокарам китайської марки, розрахованим на міські поїздки на короткі відстані.

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