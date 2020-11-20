На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями
-
- 8
На відкритті автосалону в китайському Гуанчжоу компанія Guangzhou Automobile Group (GAC) представила цікаву новинку. Мовиться про концепт-кар під назвою Moca. Автомобіль отримав мінімалістичний дизайн і два гігантські екрани, розташованих прямо на кузові – спереду і ззаду.
Зовнішність Moca виконана у дусі ретрофутуризму, модного серед автовиробників Азії. В екстер'єрі переважають прості форми та гладкі поверхні. Верхню частину з великою площею скління вінчає плоский дах. Автомобіль оснастили дверцятами та колісними дисками з ілюмінацією.
Це цікаво: Переможець по життю: дивіться, як водій невдало припаркував свій Porsche Taycan (відео)
Однак найцікавішою особливістю шоу-кара є великі дисплеї. Один з них розташований на місці решітки радіатора, а другий – на кормі.
Оптика, залишається практично непомітною у вимкненому стані, вбудована в довгасті вставки по центру екранів. Функціонал самих дисплеїв обмежений: за даними Autohome, вони можуть лише показувати різні кольори, створюючи фон для змінюваного тексту посередині.
Мінімалізм продовжується і в салоні: концепт отримав лаконічну передню панель, вертикально орієнтований дисплей мультимедійної системи та кермо з округленими кутами й додатковим екраном. Як видно на фотографіях, всі сидіння у Moca різні: спереду встановлено сіре водійське сидіння та крісло-ківш для переднього пасажира, а ззаду – яскраво-жовтий диван з підголовниками та дитячим кріслом.
Інформації про технічну "начинку" Moca немає. Відомо лише, що він базується на новій платформі GAC, яка може дістатися майбутнім електрокарам китайської марки, розрахованим на міські поїздки на короткі відстані.
Читайте також: DeLorean з фільму Назад у майбутнє проти мініатюрного Tesla Cybertruck: епічна гонка
-
22:50Картинки з Днем ангела Михайла: вітальні листівки, відкритки і фото
-
22:45Привітання з Днем ангела Михайла 2020: найкращі вітання на іменини
-
21:57Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу
-
21:38Аналітики розповіли, скільки Apple вдасться зекономити після відмови від процесорів Intel
-
21:2521 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:51У Нью-Йорк привезли головну новорічну ялинку з сюрпризом: він дуже милий
-
20:17Netflix випустив ролик про костюми з четвертого сезону Корони
-
19:43Блогер розповів про несподівану перевагу Xbox Series X над PlayStation 5
-
19:21Представлено концепт-кар GAC: футуристичний автомобіль з гігантськими дисплеями
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 5 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
18:20Гороскоп на 21 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:0510 перевірених способів підняти собі настрій за будь-яких умов
-
17:47Блогер порівняв процесори Apple M1 й Intel в реальних умовах: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:19NASA дало можливість усім почути звуки з відкритого космосу
-
16:44Pornhub випустив різдвяний мерч
-
16:18Netflix анонсував вихід фільму від творців Ейфорії з Зендеєю в головній ролі
-
15:46Нейромережа записала новий трек Емінема, в якому він свариться з Марком Цукербергом
-
15:17Переможець по життю: дивіться, як водій невдало припаркував свій Porsche Taycan (відео)
-
14:52Глава Redmi розповів, чому смартфони серії Note такі популярні
-
14:24З'явилася перша у світі різдвяна пісня для собак: відео
-
13:49Ігри Elite Dangerous та The World Next Door роздають безкоштовно в Epic Games Store
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
12:50Доглянутий Volkswagen Golf з мільйонним пробігом продають за символічну суму
-
21:57Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу
-
18:0510 перевірених способів підняти собі настрій за будь-яких умов
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
11:19Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні