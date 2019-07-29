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Тести Подорожі

Рейтинг найкращих парків розваг у світі

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Найкращі парки розваг - фото 1
Найкращі парки розваг / deskgram

Літо – відмінна пора не лише для лінивого пляжного відпочинку, але й для активних і дещо екстремальних вихідних. Представлено рейтинг найкращих парків розваг для сімейного відпочинку від Trip Advisor.

Тематичний парк кіностудії Universal's Islands of Adventure, який розташований в місті Орландо (штат Флорида, США), визнаний найкращим парком розваг у світі. Про це повідомляє популярний туристичний портал Trip Advisor, який на своєму офіційному сайті опублікував рейтинг 25 кращих парків розваг.

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Universal's Islands of Adventure

На другому і третьому місці списку опинилися парки, які також розташовані в Орландо. Це Magic Kingdom Park і Universal Studios Florida. Експерти Trip Advisor відзначають, що в цих парках буде цікаво не тільки дітям, а й дорослим.

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Magic Kingdom Park
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Universal Studios Florida

ТОП-25 парків розваг світу

  1. Universal's Islands of Adventure, Орландо, Флорида, США.
  2. Magic Kingdom Park, Орландо, Флорида, США.
  3. Universal Studios Florida, Орландо, Флорида, США.
  4. Disney's Animal Kingdom, Орландо, Флорида, США.
  5. Le Puy du Fou, Лез Епес, Франція.
  6. Universal Studios Hollywood, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США.
  7. Tivoli Gardens, Копенгаген, Данія.
  8. Europa-Park, Руст, Німеччина.
  9. The Island in Pigeon Forge, Піджен-Фордж, Теннесі, США.
  10. SeaWorld, Орландо, Флорида, США.
  11. Disneyland Paris, Париж, Франція.
  12. Disneyland Park, Анахайм, Каліфорнія, США.
  13. Dollywood, Піджен-Фордж, Теннесі, США.
  14. Leolandia, Капріате-Сан-Джервазіо, Італія.
  15. Disney's Hollywood Studios, Орландо, Флорида, США.
  16. Silver Dollar City Бренсон, Міссурі, США.
  17. Efteling, Катсевел, Нідерланди.
  18. Disney California Adventure Park, Анахайм, Каліфорнія, США.
  19. Beto Carrero World, Пенья, Бразилія.
  20. Walt Disney Studios Park, Марн-ла-Вале, Франція.
  21. Universal Studios Singapore, острів Сентоса, Сінгапур.
  22. Fun Spot America Kissimmee, Кіссіммі, Флорида, США.
  23. Hong Kong Disneyland, Гонконг, Китай.
  24. Paultons Park, РОМС, Великобританія.
  25. Universal Studios Japan, Осака, Японія.

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Джерело: tripadvisor
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