Мандрівники назвали найбільш розчаровуючі у світі місця

Туристичні місця, які на думку людей можуть вас розчарувати. Подумайте, перш ніж туди їхати.

The Walt Disney Company – одна з найбільших медіа-корпорацій світу. Герої Діснея, такі як Міккі Маус, Плутон, Дональд Дак і Вінні-Пух стали знаковими і знайшли світову популярність. Однак, зачарований мультиками глядач, це не те ж саме, що і зачарований відвідувач парку розваг.

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На жаль, парк перестав задовольняти сучасним вимогам і очікуванням сьогоднішніх туристів.

Париж, символом якого стала Ейфелева вежа, посів третє місце в рейтингу найбільш відвідуваних міст світу. Столиця Франції як магніт притягує туристів. Париж став жертвою своєї ж популярності. У пік сезону можна бути впевненим на сто відсотків, що у найвідоміших визначних пам'яток ви зустрінете натовпи туристів.

Ямайка приваблює туристів цілий рік своїм сонцем і високими температурами. Проте, як виявилося, сьогоднішнього туристу для гарного відпочинку вже не достатньо лише одного сонця і пляжу.

У туристичних каталогах Нью-Йорк представлений як якийсь футурологічний оазис для туристів. На додаток до огляду і відвідування архітектурних пам'яток і культових місць в Нью-Йорку, як і в будь-якому іншому мегаполісі ви отримаєте "яскраві" враження від величезних пробок, шуму, гуркоту і натовпів.

Туризм – основне джерело доходів жителів Венеції. Це обов'язкове місце відвідування для подорожуючих по Європі. Як і будь-яке популярне місце, Венеція – це перш за все велика кількість всюдисущих туристів. А ще це дуже дороге місто. Як виявилося, багато туристів були розчаровані Венецією.

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