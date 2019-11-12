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Рейтинг найкращих автомобілів для таксі

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Таксі - фото 1
Таксі / 916

Якою має бути машина-таксі? Рейтинг найкращих автомобілів для таксі 2019 року.

Все до неподобства просто: Фольксваген Поло, Хендай Соляріс, Шкода Рапід, Кіа Ріо/Сід. Ці 4 моделі займають левову частку ринку. Частка, що залишилася ділиться між Ладою (Веста і Гранта), Рено Логан, Лада Ларгус.

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Фольксваген Поло - фото 367328
Фольксваген Поло
Рено Логан - фото 367329
Рено Логан

Частина ринку – зальотні машини. Спочатку їх брали для особистого користування, але потім перепрофілювали в таксі – так, ніхто при здоровому глузді і доброму здоров'ї не візьме в таксі Сітроен (дорого).

З точки зору клієнта – крута! Тут більше немає ніяких зауважень.

З точки зору водія – зручна, прохідна, з високим пріоритетом і "обжита" (тобто всякі там антирадари, рації, два-три термінали різних служб тощо). Зі зручним сидінням, щоб чай можна було за кермом пити, ну, і, звичайно, ж на газу, не на бензині. Паливо водій заливає сам, газ (пропан-бутан, не метан) в цьому плані зручніший.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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