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Aston Martin представив свій перший супербайк

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Байк Aston Martin - фото 1
Байк Aston Martin / autoblog

На Міланській виставці мотоциклів Aston Martin і Brough Superior представили модель AMB 001. Байк вийде обмеженим тиражем.

Новий супербайк обмежиться лише 100 екземплярами, що пропонують поєднання дизайну Aston Martin і сучасних інженерних рішень Brough Superior.

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AMB 001, виконаний в гоночних кольорах Aston: Stirling Green і Lime Essence на матових чорних колесах, вилках і гальмівних супортах оснащений карбоновим корпусом і обладнаний V-подібним двигуном з турбонаддувом потужністю 180 к.с. Суха вага становить всього 180 кілограмів.

Сильна скульптурна форма нового супербайка акцентована ребром з вуглецевого волокна, яке розроблено аналогічно бічній планці в автомобілях Aston Martin. Новий AMB 001 будуть збирати вручну на заводі Brough Superior в Тулузі, Франція. Кожен з 100 запланованих байків будуть пропонувати за ціною 108 000 євро, а перші поставки почнуться в кінці 2020 року.

Aston Martin представив свій перший супербайк - фото 366606

Aston Martin представив свій перший супербайк - фото 366607

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Джерело: insidehook
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