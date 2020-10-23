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Хакеру вдалося зламати твіттер Дональда Трампа: пароль президента США виявився очевидним

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Пароль для твіттера Трампа виявився простим - фото 1
Пароль для твіттера Трампа виявився простим / gettyimages

Нідерландський фахівець з кібербезпеки Віктор Геверс заявив, що він зміг зламати твіттер президента США Дональда Трампа. Розповідаємо, скільки часу на це пішло та яким був пароль.

Для "злому" твіттера Дональда Трампа потрібно було витратити не так уже й багато часу. Ним виявилося слово "maga2020!". Це – відсилання до найвідомішого передвиборного гасла нинішнього американського глави – "Make America Great Again" ("Зробимо Америку великою знову"). Вдалося вгадати пароль Геверсу з п'ятої спроби.

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Я очікував, що мене заблокують після чотирьох невдалих спроб, – розповів він газеті De Volkskrant. – Або хоча б попросять надати додаткову інформацію.

Хакер зазначив, що після цього він написав безпосередньо Трампу про те, що його обліковий запис у соціальній мережі вразливий. Не отримавши відповіді, Геверс направив запити в ЦРУ, адміністрацію Білого дому, ФБР і Twitter. Через деякий час він зауважив, що для облікового запису була активована двофакторна аутентифікація. Ще через кілька днів американські спецслужби зв'язалися з ним, щоб подякувати йому за привернення їх уваги до проблеми безпеки.

Хакеру вдалося зламати твіттер Дональда Трампа: пароль президента США виявився очевидним - фото 431675
Для злому твіттера Дональда Трампа знадобилося усього п'ять спроб

Представник Twitter і прессекретар Білого дому Джадд Дір спростував інформацію про успішний злом акаунта Дональда Трампа. При цьому Dazed нагадує, що у 2016 році Віктор Геверс і ще двоє хакерів змогли отримати доступ до нього. Вони також вгадали пароль (тоді це була фраза "yourefired").

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