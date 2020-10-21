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Рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2020 року: японці та німці попереду
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Консалтингове агентство InterBrand склало черговий рейтинг найдорожчих брендів у світі. У 2020 році у нього увійшли 15 автовиробників: лідером виявилася Toyota, ціна на яку впала у порівнянні з минулим роком, а новачок в списку, компанія Tesla, дебютувала відразу на шостому місці.
За даними агентства, Toyota оцінюється у 51,595 мільярда доларів, що на 8 відсотків менше вартості японської марки у 2019 році. У загальному рейтингу серед всіх брендів Toyota посідає сьому позицію.
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На другій сходинці серед автомобільних компаній (та на восьмій у загальному списку) опинився, як і торік, Mercedes-Benz, який коштує 49,268 мільярда доларів (-3 відсотки). Замикає трійку BMW (39,756 мільярда доларів, -4 відсотки). У загальному рейтингу баварська марка закріпилася на 11 місці.
Перша п'ятірка також включає Honda і Hyundai, які оцінили у 21,694 мільярда (-11 відсотків) і 14,295 мільярда доларів відповідно. При цьому Hyundai – єдиний автовиробник у списку, який продемонстрував позитивну динаміку: його оцінна вартість зросла на 1 відсоток.
На шостому рядку дебютувала Tesla, яка у 2019 році не потрапила у список InterBrand. Її ціна – 12,785 мільярда доларів. Нижче розташувалися Ford (12,568 мільярда доларів, -12 відсотків), Audi (12,428 мільярда доларів, -2 відсотки), Volkswagen (12,267 мільярда доларів, -5 відсотків) і Porsche (11,301 мільярда доларів, -3 відсотки).
За межами десятки опинилися Nissan (10,553 мільярда доларів, -8 відсотків), Ferrari (6,379 мільярда доларів, -1 відсоток), Kia (5,830 мільярда доларів, -9 відсотків), Land Rover (5,077 мільярда доларів, -13 відсотків) і MINI (4,965 мільярда доларів, -10 відсотків).
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