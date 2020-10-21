Експерти назвали автомобілі з вічними двигунами

Автоексперти назвали машини, які легко можуть подолати понад 500 тисяч кілометрів завдяки вічним двигунам.

Renault

На першому місці опинилися французькі авто з двигунами К4М робочим об'ємом 1,6 л (102-105 л.с.) і дволітровим F4R (135-143 л.с.), що відрізняються простою конструкцією. Для цих машин важливо міняти за регламентом ремінь приводу ГРМ, і якщо це робити, вони будуть служити довго.

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Hyundai / Kia

Ці авто часто працюють в таксі саме завдяки моторам G4FA / G4FC робочим об'ємом 1,4 і 1,6 л потужністю 107 і 123 к.с. відповідно, їх встановлювали в моделі Rio і Solaris. Хороший догляд дасть можливість машинам прослужити максимально довго, але треба періодично міняти ланцюг ГРМ і регулювати клапани.

Chevrolet

Найнадійнішим двигуном цієї марки авто вважається 1,5-літровий B15D2 потужністю 106 коней, який встановлювали в Chevrolet Cobalt і Daewoo Gentra. Автомобілі довго служать при спокійному стилі їзди.

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