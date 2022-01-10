Рейтинг найбезпечніших авіакомпаній 2021 року

Редактори порталу AirlineRatings назвали найбезпечніші авіакомпанії світу станом на 2022 рік. Рейтинг очолив найбільший перевізник Нової Зеландії Air New Zealand.

При складанні списку враховувалися три критерії. Серед них – безпека, вік компанії та політика щодо коронавірусу.

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Критерії безпеки, своєю чергою, включають низку факторів: аварійні ситуації за останні п'ять років, серйозні інциденти за два роки та провідні ініціативи у сфері.

Вибираючи Air New Zealand як найбезпечнішу авіакомпанію у світі, редактори порталу зазначили, що перевізник працює у складних погодних умовах і на віддалених територіях. Компанія також лідирує у технічних інноваціях і має молодий флот.

У трійку перших також потрапили Etihad Airways (ОАЕ) та Qatar Airways (Катар). Замикають ТОП 5 найбезпечніших авіаперевізників Singapore Airlines із Сінгапуру та TAP Air Portugal із Португалії.

Також у рейтинг потрапили:

SAS (Данія, Норвегія та Швеція),

Qantas (Австралія),

Alaska Airlines (США),

EVA Air (Тайвань),

Virgin Australia/Atlantic (Велика Британія).

Серед найбезпечніших бюджетних авіакомпаній AirlineRatings виділив Allegiant (США), Easyjet (Велика Британія), Frontier (США), Jetstar Group (Австралія), JetBlue (США), Ryanair (Ірландія), VietJet (В'єтнам), Volaris (Мекс) Канада) та Wizz Air (Угорщина). Вони розташувалися за абеткою, окремого рейтингу для лоукостерів немає.

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