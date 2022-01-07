Літак Руслан доставив для SpaceX турецький супутник для запуску в космос

Український авіагігант Ан-124-100 Руслан перевіз із Франції супутник Туреччини Turksat 5B для запуску компанією Ілона Маска SpaceX. Лайнер Антонова є єдиним літаком, здатним транспортувати контейнери, розроблені Airbus Defense and Space.

Цінний та делікатний вантаж Руслан доставив із Тулузи у Франції, а сам запуск здійснювався з мису Канаверал у США, де розташований майданчик для запуску космічних кораблів. Фотозвітом поділилися на сторінці компанії "Антонов" у Facebook.

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"Руслан є єдиним літаком, здатним транспонувати унікальні контейнери, оскільки вони розроблені Airbus Defense and Space спеціально для перевезення літаком типу АН-124-100", – йдеться у повідомленні.

Загальна вага вантажу становила 60 тонн, габарити такі: довжина 14,69 м, ширина 5,45 м і висота 4,36 м. Ці розміри були близькі до розмірів вантажного відсіку літака.

"Для навантаження та розвантаження разом із бортовим краном використовувався зовнішній кран, а також інше спеціальне обладнання, розроблене та виготовлене фахівцями ДП "Антонов"", – розповів спеціаліст комерційного відділу компанії Сергій Білозеров.

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