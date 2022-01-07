Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Літак Руслан доставив для SpaceX турецький супутник для запуску в космос

  • 129
Ан-124-100 Руслан - фото 1
Ан-124-100 Руслан / facebook

Український авіагігант Ан-124-100 Руслан перевіз із Франції супутник Туреччини Turksat 5B для запуску компанією Ілона Маска SpaceX. Лайнер Антонова є єдиним літаком, здатним транспортувати контейнери, розроблені Airbus Defense and Space.

Цінний та делікатний вантаж Руслан доставив із Тулузи у Франції, а сам запуск здійснювався з мису Канаверал у США, де розташований майданчик для запуску космічних кораблів. Фотозвітом поділилися на сторінці компанії "Антонов" у Facebook.

І ще: В Австралії військовий літак пролетів між хмарочосами: моторошні відео

"Руслан є єдиним літаком, здатним транспонувати унікальні контейнери, оскільки вони розроблені Airbus Defense and Space спеціально для перевезення літаком типу АН-124-100", – йдеться у повідомленні.

Загальна вага вантажу становила 60 тонн, габарити такі: довжина 14,69 м, ширина 5,45 м і висота 4,36 м. Ці розміри були близькі до розмірів вантажного відсіку літака.

"Для навантаження та розвантаження разом із бортовим краном використовувався зовнішній кран, а також інше спеціальне обладнання, розроблене та виготовлене фахівцями ДП "Антонов"", – розповів спеціаліст комерційного відділу компанії Сергій Білозеров.

Літак Руслан доставив для SpaceX турецький супутник для запуску в космос - фото 491166

Літак Руслан доставив для SpaceX турецький супутник для запуску в космос - фото 491167

Літак Руслан доставив для SpaceX турецький супутник для запуску в космос - фото 491168

Читайте також: Airbus представив крутий електролітак у стилі Бетмена: відео

пропозиції партнерів
Новини