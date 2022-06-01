Рейтинг країни, які найактивніше допомагають Україні у протистоянні російській агресії

У цій російсько-українській війні Україна отримує неабияку допомогу від країн-союзників. Представлено рейтинг держав, які найбільше нас підтримують.

Так, журналісти Forbes виділили 11 критеріїв, за якими можна оцінити підтримку України не словом, а ділом. Польща виявилася країною, яка найактивніше допомагає на тлі війни. На другому місці – США, до ТОП 5 також увійшли Естонія, Латвія та Канада.

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Зокрема, експерти оцінили результати голосування на Генасамблеї ООН за виведення російських військ, прийом біженців з України, запровадження санкцій проти Росії, закриття неба для авіакомпаній Росії та висилку російських дипломатів. Важливим пунктом стало визнання чи не визнання геноциду Росії та СРСР проти України. Також було підраховано обсяги допомоги в грошах, врахували і візити керівництва країн до України (з 24 лютого до 30 травня).

Максимальна кількість балів – 100. Дружніми вважали країни, які отримали понад 40 балів, загалом таких 40). Польща набрала 97 балів, США – 96, а Естонія – 95.

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