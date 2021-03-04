Рейтинг автомобілів з найдовшим терміном служби: японець на першому місці

Американський сайт iSeeCars склав рейтинг найбільш довговічних автомобілів. У нього потрапили 16 моделей різних брендів, власники яких не скаржилися на серйозні несправності після 200 тисяч миль (322 тисяч кілометрів) пробігу.

Для рейтингу експерти проаналізували 11,8 мільйона старих автомобілів і віддали відразу 6 місць у першій 10 моделям Toyota.

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Лідером списку став Toyota Land Cruiser. За даними iSeeCars, 16,3 відсотка японських позашляховиків залишаються на ходу після 200 тисяч миль. На другому місці розташувалася Toyota Sequoia з результатом 11,2 відсотка. Замикає першу трійку Chevrolet Suburban, який помітно відстає від "японців": його показник склав 5,1 відсотка.

Ще чотири місця у десятці дісталися Toyota: 5-е, 6-е, 8-е і 9-е посіли позашляховик 4Runner (4,1 відсотка), седан Avalon (3,9 відсотка), гібридний кросовер Highlander (3,8 відсотка) і пікап Tundra (3,7 відсотка). На інших трьох рядках розташувалися американські автомобілі: Ford Expedition (4,9 відсотка), Chevrolet Tahoe (3,9 відсотка) і GMC Yukon XL (3,6 відсотка).

Крім цього, у рейтинг потрапили 2 автомобілі Honda: пікап Ridgeline і єдиний мінівен у списку – Odyssey (3,4 і 2,9 відсотка), а також GMC Yukon у стандартній версії без приставки XL (3,3 відсотка) і Lincoln Navigator (2,6 відсотка). Ще 2 "Тойоти" – Tacoma і Prius – показали результати у 2,8 і 2,6 відсотка відповідно. В середньому рубіж у 200 тисяч миль пробігу без серйозних ушкоджень подолав лише один відсоток вивчених автомобілів.

Виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер зазначив, що рейтинг, в якому домінує Toyota, вкотре підтверджує "живучість" та надійність машин японської марки. При цьому вона відзначилася й різноманітністю моделей: шильдик Toyota носять єдині кросовер і седан у списку.

У кінці лютого Consumer Reports випустило свіжий рейтинг кращих автомобільних марок, перше місце в якому також дісталося японській компанії – Mazda. З часів минулого рейтингу їй вдалося піднятися на вгору на 3 позиції завдяки надійності та задоволеності власників.

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