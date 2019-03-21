Рейтинг автомобілів з безключовим доступом, які найлегше викрасти

Ці машини не так уже й просто викрасти

Британський дослідницький центр Thatcham Research склав рейтинг захищеності автомобілів від віддаленого злому та викрадення. Загалом було протестовано 11 популярних моделей.

З одинадцяти моделей, які проходили тестування дослідницького центру, лише чотири змогли показати хороший результат: для обміну даними вони використовують максимально захищений радіоканал, а також обладнані сигналізацією з датчиком нахилу.

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При формуванні рейтингу фахівці враховували захищеність безключового доступу, наявність сертифікованих Thatcham Research сигналізацій та інших систем, які запобігають крадіжці автомобілів.

Audi e-tron зовсім непросто викрасти

Найвищу оцінку в рейтингу отримали Audi e-tron, Jaguar XE, новий Land Rover Evoque і Mercedes-Benz B-Class. Слабкий захист від перехоплення даних ключа та несанкціонованого запуску двигуна забезпечують Ford Mondeo, Hyundai Nexo, Kia ProCeed, Lexus UX, Porsche Macan і Toyota Corolla Hybrid.

Найгіршу оцінку в рейтингу отримав Suzuki Jimny: у компактного позашляховика немає навіть базових систем захисту, в тому числі системи запобігання викраденню та "секреток" на колесах.

Новенький Suzuki Jimny отримав найгіршу оцінку

Зазначимо, що у квітні минулого року Thatcham Research назвав найбезпечніший автомобіль Великобританії. За даними центру, ним став Volvo XC90, в якому з моменту продажів у 2002 році не загинула жодна людина.

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