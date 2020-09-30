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Рейс української авіакомпанії з Борисполя в Нью-Йорк увійде в історію як найтриваліший
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Рейс компанії МАУ з аеропорту Бориспіль в аеропорт Джона Кеннеді, що у Нью-Йорку стане найтривалішим у світі для літака Boeing 737-900ER.
Так, авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України запустить рейси Київ – Нью-Йорк з 9 грудня. Виконувати його будуть двічі в тиждень. Рейс передбачає дозаправку в аеропорту Кеблавік, в Ісландії.
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Його протяжність складе 7 615 км, а тривалість – 12,5 годин.
Раніше МАУ літала з Києва в Нью-Йорк на 261-місцевих Boeing 767-300ER і 361-місцевих Boeing 777-200ER. Ці типи далекомагістральних авіалайнерів можуть долати відстань між містами без проміжних посадок.
У 2019 МАУ виконувала п'ять рейсів на тиждень між Києвом і Нью-Йорком. Літаки були заповнені на 86% і перевезли 196,5 тисяч пасажирів.
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