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Рейс української авіакомпанії з Борисполя в Нью-Йорк увійде в історію як найтриваліший

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Рейс української авіакомпанії з Борисполя в Нью-Йорк увійде в історію як найтриваліший - фото 1

Рейс компанії МАУ з аеропорту Бориспіль в аеропорт Джона Кеннеді, що у Нью-Йорку стане найтривалішим у світі для літака Boeing 737-900ER.

Так, авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України запустить рейси Київ – Нью-Йорк з 9 грудня. Виконувати його будуть двічі в тиждень. Рейс передбачає дозаправку в аеропорту Кеблавік, в Ісландії.

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Його протяжність складе 7 615 км, а тривалість – 12,5 годин.

Раніше МАУ літала з Києва в Нью-Йорк на 261-місцевих Boeing 767-300ER і 361-місцевих Boeing 777-200ER. Ці типи далекомагістральних авіалайнерів можуть долати відстань між містами без проміжних посадок.

У 2019 МАУ виконувала п'ять рейсів на тиждень між Києвом і Нью-Йорком. Літаки були заповнені на 86% і перевезли 196,5 тисяч пасажирів.

Boeing 737-900ER - фото 428097
Boeing 737-900ER

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Джерело: airlinergs
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