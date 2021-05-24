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Рейнджер випадково натрапив на череп мастодонта в горах Каліфорнії

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Доглядач парку виявив доісторичні скам'янілості - фото 1
Доглядач парку виявив доісторичні скам'янілості / livescience

Доглядач парку в Каліфорнії виявив безліч доісторичних скам'янілостей, в тому числі ідеально збережений череп мастодонта і останки риби, яка важила понад 180 кг. Палеонтологи вже виявили на цьому місці десятки викопних видів.

Грег Франсек, рейнджер-натураліст з муніципального комунального округу Іст-Бей (EBMUD), який стежить за станом питної води в цьому районі, прогулювався біля вододілу, коли помітив щось схоже на дерево, але гладке, як камінь, пише Live Science.

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Він озирнувся і виявив друге таке дерево, а потім ще кілька – виявилося, що він йде по скам'янілому лісі. Франсек повернувся на це місце через кілька тижнів, щоб провести детальніше дослідження, і саме тоді він виявив скам'янілості хребетних. Тому він звернувся до палеонтологів і геологів.

Рейнджер випадково натрапив на череп мастодонта в горах Каліфорнії - фото 460726

Родовище скам'янілостей, яке датується періодом приблизно 10 мільйонів років тому, тобто епохою міоцену, є одною з найзначніших подібних знахідок, коли-небудь виявлених в Каліфорнії.

"У Каліфорнії є ще кілька таких покладів скам'янілостей", – сказав Рассел Шапіро, професор палеонтології і стратиграфії Каліфорнійського державного університету в Чіко.

Шапіро не очікував, що знайде багато, але незабаром він був здивований: його команда почала розкопки і знайшла кінчик кістки, потім стали з'являтися пара іклів, зубів і череп. Це був мастодонт, який напрочуд добре зберігся.

В результаті розкопок Шапіро і його колеги виявили сотні зразків тварин, що представляють десятки видів, в лісі з 600 скам'янілих дерев. Серед стародавніх видів, виявлених командою, були: гігантська риба, яка є предком сучасного лосося, вимерлий верблюд розміром з жирафа, мастодонт і гомфотер, предок слонів.

Рейнджер випадково натрапив на череп мастодонта в горах Каліфорнії - фото 460724
Рейнджер випадково натрапив на череп мастодонта в горах Каліфорнії - фото 460728
Рейнджер випадково натрапив на череп мастодонта в горах Каліфорнії - фото 460725
Рейнджер випадково натрапив на череп мастодонта в горах Каліфорнії - фото 460727

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