Регіну Тодоренко виписали з пологового будинку: з'явилося відео

Українська телеведуча Регіна Тодоренко народила первістка від співака Влада Топалова.

Кілька днів тому Регіна Тодоренко і Влад Топалов вперше стали батьками – у пари народився син.

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Зірка шоу "Орел і решка" вибрала звичайний пологовий будинок. Регіна та її чоловік покинули медцентр дуже скромно: не було натовпу родичів, відеокамер, блакитних куль і інших атрибутів на виписці. У мережі з'явилося відео, як Топалов забирає Тодоренко з новонародженим з сином з пологового будинку.

Примітно, що разом з подружжям була ще одна жінка, ймовірно, няня малюка. За це шанувальники розкритикували молодих батьків: "вже з пологового будинку з помічницею, для кого дитину народжували". Інші ж пишуть, що це не помічниця, а сестра Влада, Аліна Топалова.

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