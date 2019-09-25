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"Чуттєво і душевно": Могилевська оцінила кавер Тодоренко на свій український хіт (відео)

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Нещодавно відома українська співачка Регіна Тодоренко опублікувала відео в Instagram, на якому виконала кавер на популярну пісню Могилевської. Зараз же Наталя оцінила спів Регіни та поділилася враженнями у мережі.

Так, на сторінці української артистки Наталі Могилевської в Instagram з'явилося недавнє відео Регіни Тодоренко, на якому співачка виконала чуттєвий кавер на україномовний хіт "Місяць". На короткому ролику Регіна в чорній майці, без макіяжу і з зібраним волоссям проникливо співає в студії перед мікрофоном.

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У свою чергу Могилевська, у репертуарі якої і є ця популярна пісня, високо оцінила старання виконавиці та телеведучої Регіни: "Дуже чуттєво і душевно! Пишаюся тобою @reginatodorenko!".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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