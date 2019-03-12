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Регіна Тодоренко здивувала стрункою фігурою у бікіні

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Тодоренко продовжила ділитися пікантними пляжними знімками - фото 1
Тодоренко продовжила ділитися пікантними пляжними знімками / JetSetter

Українська телеведуча Регіна Тодоренко продемонструвала свою фігуру після пологів і поділилася секретами схуднення.

Новоспечена матуся вперше опублікувала своє фото в купальнику. Фанати засипали дівчину компліментами, зазначивши, що її вигини стали ще більш жіночними і спокусливими. При цьому секрет схуднення до непристойності простий: йога і здорове харчування.

І ще: Регіна Тодоренко показала стрункі ноги в міні

Тодоренко продовжила ділитися пікантними пляжними знімками. На офіційній сторінці телеведучої в Instagram з'явилася ще одна світлина в купальнику. Цього разу зірка вибрала модель з відкритим животиком. Всі проблемні зони вона приховала за допомогою бікіні високої посадки.

"Живіт, як бачите, ще висить, але лікарі сказали, що скоро все прийде в норму!" – підписала кадр Регіна. Шанувальники не погодилися зі своїм кумиром. На їхню думку, Тодоренко у чудовій формі.

Регіна Тодоренко здивувала стрункою фігурою у бікіні - фото 313647

Регіна Тодоренко здивувала стрункою фігурою у бікіні - фото 313648

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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