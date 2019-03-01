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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Регіна Тодоренко показала стрункі ноги в міні

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Регіна Тодоренко радіє весні - фото 1
Регіна Тодоренко радіє весні / Журнал OK!

Українська телеведуча, яка через кілька тижнів після народження сина активно приступила до роботи над новими проектами, Регіна Тодоренко опублікувала на своїй сторінці Instagram привітання з першим днем ​​весни і побажання шанувальникам.

Знаменитість зізналася, що відчуває наближення теплих днів і не звертає увагу на прогнози синоптиків, тому вже розпаковує валізу з весняними речами.

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"Ну що друзі, вітаю вас з першим днем ​​весни! Скажіть, ви вже відчуваєте її наближення? І хоча синоптики обіцяють, що березень буде холодним, я вже починаю розпаковувати свою особливу весняну валізу, в якій зберігаю найяскравіші речі!" – зізналася Регіна фоловерам.

"Навесні чомусь дуже хочеться робити щось таке, що, наприклад, в грудні, здалося б справжнім безглуздям. Робити дурні вчинки, фарбувати губи божевільними відтінками, додати яскравих фарб у одяг, надіти жовті, зелені або фіолетові колготки і йти гуляти ще замерзлими вулицями!" – щиро висловилася телеведуча.

Регіна Тодоренко показала стрункі ноги в міні - фото 310997

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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