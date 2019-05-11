Українська ведуча в бікіні вразила ідеальною фігурою

Регіна Тодоренко продовжує дивувати шанувальників своїми яскравими фото. Зірка зараз відпочиває на морі.

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто тішить шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом Владом Топаловим, а також, не поспішаючи розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю.

І ще: Регіна Тодоренко вперше показала обличчя сина

Цього разу зірка показала яскраве фото з відпочинку і похвалилася фігурою в купальнику. Також на новому знімку ведуча показала, як красується в бікіні оригінального крою, демонструючи прекрасну форму після пологів. Вона ніжиться в пінній ванній, опустивши ноги, і за допомогою спеціальної щітки для сухого масажу доглядає за своїм тілом.

Читайте також: Регіна Тодоренко показала у Дубаї стрункі ніжки