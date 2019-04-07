Регіна Тодоренко показала у Дубаї стрункі ніжки

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила первістка, часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram. Цього разу знаменитість опублікувала миле фото з Дубая.

На фото, яке з'явилося на сторінці Тодоренко, вона позує на пляжі в грайливому вбранні, яке складається з коротеньких джинсових шортиків і коричнево-квітчастої туніки, що майорить на вітрі.

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Примітно, під цією блузою практично не видно шортиків, зате видно стрункі загорілі ніжки телеведучої, які вона взула у білі кросівки. Волосся Регіни зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж. Тодоренко позує посеред пляжу в Дубаї, на тлі пальм, туристів і арабських жінок.

У підписі до фотографії Регіна Тодоренко згадує свою подорож у спекотний Дубай. "Просто згадую приємний час. Тільки усвідомила, що паспорт мого сина почав заповнюватися штампами з 3-х місяців. Перша країна ОАЕ. Ви любите подорожувати з дітьми, або це завжди накладно і складно?", – написала Регіна.

Регіна Тодоренко нещодавно народила первістка

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