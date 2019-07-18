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Леся Нікітюк в ефектному міні підірвала мережу

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк знялася в яскравому та спокусливому образі. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Нікітюк позує на асфальтній доріжці біля дерев. Зірка телеекранів одягнена в коротке яскраво-жовте плаття з фатину. Спереду наряд прикрашений великою квіткою з того ж матеріалу, а верх виконаний у вигляді корсета з глибоким декольте.

І ще: Леся Нікітюк створила сторінку в Instagram для свого пса

Образ зірки припав до смаку її шанувальникам. Вони порівняли Нікітюк з Барбі, кульбабою, сонечком і багатьом іншим. Всього за годину фото зібрало понад 36 тисяч лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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