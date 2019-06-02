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Ефектна Леся Нікітюк у відвертому наряді прогулялася Одесою

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна українська телеведуча та шоувумен Леся Нікітюк у перший день літа вирішила відправитися до Одеси і трохи позасмагати. Фотозвітом зірка поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

Так, у розділі Instagram-історій Леся з властивим їй гумором розповіла, як опинилася в курортному місті, а також показала свій "образ дня". Зваблива телеведуча розгулювала по набережній в сітчастій майці, вільній білій сорочці та коротких джинсових шортиках, демонструючи свої довгі стрункі ніжки.

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"Задрімала вчора в маршрутці – прокинулася в Одесі", – з гумором пояснила зірка. Леся також повідомила, що погода в місті стоїть прекрасна, а сама вона з задоволенням приймає сонячні ванни на пляжі Ланжерон.

Ефектна Леся Нікітюк у відвертому наряді прогулялася Одесою - фото 331389

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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