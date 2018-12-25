Маша Єфросиніна показала забавне різдвяне відео з сином

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала шанувальникам смішний ролик з сином.

На відео, яке Маша Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram, видно, як маленький Саша спочатку захоплено возиться з розмежувачем на підлозі, а потім раптово пускається в танок біля ялинки, прикрашеної гірляндами.

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"Танець під назвою "Розваж себе сам"", – підписала ролик Маша Єфросиніна.

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