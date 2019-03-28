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Гнучкий смартфон від Xiaomi показали на відео

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Гнучкий смартфон Xiaomi Mi Fold - фото 1
Гнучкий смартфон Xiaomi Mi Fold / phoneradar

У мережі з'явився ролик з гнучким смартфоном Xiaomi Mi Fold, який складається в двох місцях. На кадрах видно, що гаджет згинається у двох місцях, перетворюючись з планшета в смартфон.

Гаджет, з компактного смартфона, може перетворюватися у невеликий планшет. Відео було опубліковано на YouTube. Десятисекундний ролик демонструє процес перетворення пристрою.

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Очікується, що Mi Fold повинен з'явитися в продажу у другому кварталі поточного року. Вартість його складе близько 1000 доларів. Це значно менше, ніж схожий гаджет від Huawei, оцінений виробником у 2,6 тисячі доларів.

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