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Дочекалися: Redmi Note 8 отримає функцію, про яку всі мріяли
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У соціальній мережі TikTok з'явився відеотизер майбутнього Redmi Note 8. Недорогі смартфони Redmi вже оснащуються потужними процесорами, якісними камерами, практично безрамковими екранами й місткими акумуляторами, але однієї функції їм все ж не вистачало. Нарешті Xiaomi прислухалася до користувачів.
У короткому відео показано, як співробітник компанії використовує NFC у Redmi Note 8 для проходження через турнікет, доторкнувшись смартфоном до спеціальної області для карток.
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Ролик з демонстрацією роботи NFC в новому Redmi Note 8:
Таким чином, Redmi Note 8 стане першим смартфоном у лінійці з модулем NFC. Чи буде ця функція у звичайному Redmi 8 – поки не ясно. Відразу ж зазначимо, що NFC може працювати лише на території Китаю, як це зараз реалізовано в фітнес-браслетах Mi Band 4. Однак, цілком імовірно, що в європейській версії смартфона модуль підтримуватиме роботу з Google Pay.
Сам смартфон у відео прихований у чохлі, але деякі деталі дизайну все ж можна розглянути. Наприклад, спереду у нього є краплеподібний виріз в екрані, а основна камера розташована по центру корпусу ззаду, як раніше було показано на фотографіях.
Презентація Redmi Note 8 очікується 29 серпня разом з телевізором Redmi TV.
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