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Названо найпопулярніші смартфони програми Android One
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Восени 2017 року компанія Xiaomi вельми несподівано представила смартфон Mi A1 – перший апарат компанії без оболонки MIUI, і перший у рамках програми Android One.
Смартфон надзвичайно сподобався споживачами, і в минулому році ми отримали вже дві подібні моделі: Mi A2 і Mi A2 Lite.
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Цього року Xiaomi показала поки лише Mi A3, який через роздільну здатність екрана багато хто називає провальним, але чутки твердять, що буде і модель Mi A3 Pro – копія китайського CC9.
Хай там як, індійський підрозділ Xiaomi вирішив похвалитися досягненнями компанії на терені випуску смартфонів цієї лінійки.
Наприклад, Mi A1 свого часу був не просто найбільш продаваним смартфоном програми Android One – він продавався у 2,4 раза краще, ніж всі інші разом узяті. Принаймні, у четвертому кварталі 2017 року.
Апарати Mi A2 і Mi A2 Lite також були найпопулярнішими, але вже за підсумками четвертого кварталу 2018 року. Вони сумарно істотно обійшли найближчих конкурентів з лінійки Nokia.
Всього за час існування лінійки Mi A компанія продала понад 10 млн таких смартфонів. Як себе покаже Mi A3, поки можна лише гадати, але екран може погіршити його привабливість в очах багатьох потенційних покупців.
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