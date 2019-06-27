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Redmi обіцяє випустити бюджетник 5G-смартфон

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Наразі у Xiaomi є Mi Mix 3 з підтримкою 5G - фото 1
Наразі у Xiaomi є Mi Mix 3 з підтримкою 5G

Разом з поступовим розгортанням мереж п'ятого покоління по всьому світу виробники почали випускати 5G-смартфони. Однак ціни на такі пристрої значно вищі, ніж на 4G-аналоги. Xiaomi, випустивши в лютому цього року Mi Mix 3 5G за € 599, обіцяє вже наступного року зробити 5G-смартфони доступними.

Генеральний директор Redmi Лу Вейбінг на конференції в Шанхаї, присвяченій запуску мереж п'ятого покоління в Китаї, зробив кілька важливих заяв.

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За його словами, вже до кінця наступного року у всіх китайських містах і селищах запрацює високошвидкісний 5G-інтернет. Він упевнений, що з мобільними мережами наступного покоління користувачам відкриються нові можливості.

Якщо 4G змінювало життя, то 5G змінить суспільства, – заявив Лу Вейбінг.

Смартфони Redmi будуть бюджетниками з 5G - фото 336903
Смартфони Redmi будуть бюджетниками з 5G

Глава бренду Redmi також зазначив, що ціна на 5G-пристрої буде швидко знижуватися. Він пообіцяв, що вже у другій половині наступного року вони мають намір випустити смартфон з підтримкою мереж п'ятого покоління за ціною близько 2000 юанів (близько $ 290).

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Джерело: Androidauthority
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