Ультрабюджетний Redmi Note 7 з тріском провалив тест на міцність

Наш улюблений техноблогер вирішив перевірити на міцність новий бестселер – Redmi Note 7. Одразу ж зазначимо, що не такий він уже й міцний, як рекламують представники компанії Xiaomi. Для підтвердження своїх слів рекомендуємо глянути відео нижче.

JerryRigEverything уже традиційно перевірив стійкість захисного скла, а також міцність корпусу. Цього разу до його рук потрапив новенький Redmi Note 7, і якщо ви планували носити його без чохла, – це була б не найкраща ідея!

І ще: Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress

З захисним склом усе традиційно. Ми результату не подивовані. Решітка розмовного динаміка не витримала перевірки, просто відірвавшись під час тесту. Про пластикові грані ми просто мовчимо. Їх надзвичайно легко пошкодити, чому ми й не подивовані.

Тішить, звичайно ж, що металева рамка жорсткості всередині є, але вона переривається у місцях розміщення кнопок і слота для SIM-карт. Саме це і є слабким місцем у смартфона. При згині ці "пустоти" сприяють тому, що смартфон можна скласти чи не вдвічі. До слова, перевірку вогнем пристрій також не пройшов. На екрані залишилися сліди, хоч він і зроблений за технологією IPS.

Дивіться тест на міцність Redmi Note 7:

Вердикт: якщо ви плануєте придбати Redmi Note 7, будьте готові, що без чохла носити його дуже небезпечно. Будь-яке падіння може не лише візуально зіпсувати гаджет, а й зробити його справжньою "цеглиною".

Читайте також: Xiaomi Mi9 перевірили в AnTuTu: Snapdragon 855 вражає своєю потужністю