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Інсайдер розповів, чому Apple не відмовиться від роз'єму Lightning: причина проста
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У своєму новому звіті авторитетний інсайдер Мін-Чі Куо взявся поставити крапку в інтернет-суперечках про майбутнє роз'єму Lightning в пристроях Apple. Він докладно пояснив, чому компанія не поспішає переходити на універсальний конектор USB Type-C.
Також інсайдер прокоментував чутки про випуск iPhone, позбавленого фізичних портів.
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Як стверджує аналітик, заміна роз'єму Lightning на загальнодоступний стандарт USB Type-C не входить в плани технологічного гіганта з кількох причин. Зокрема, такий крок знизить прибутковість фірмової програми Apple MFi. Крім того, компанія нібито відмовляється від роз'єму через його менший, ніж у Lightning, ступінь захисту від води.
Інсайдер також повідомив, що iPhone 13 не буде покладатися тільки на бездротову зарядку, як раніше стверджували деякі джерела. Пояснюється це тим, що технологія MagSafe поки не підтримує передачу даних, і з її допомогою не можна виконувати відновлення пристрою або провести його діагностику.
Apple поки не може повністю перейти на MagSafe
"Якщо iPhone відмовиться від Lightning у майбутньому, він може безпосередньо взяти безпортовий дизайн з підтримкою MagSafe замість використання порту USB Type-C. Але наразі екосистема MagSafe ще недостатньо розвинена, тому iPhone продовжить використовувати порт Lightning у доступному для огляду майбутньому", – заявив Куо.
Проте Apple вже перейшла на роз'єм USB Type-C на кількох своїх пристроях, таких як iPad Pro, MacBook Pro, MacBook Air і iPad Air, що забезпечує можливість їх під'єднання до зовнішніх дисплеїв і дисків. Представники бренду прогноз аналітика не прокоментували.
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