Redmi K50 Gaming Edition розібрали та перетворили на іграшковий спорткар

Після фотозвіту розбирання ігрового флагмана, компанія виклала у Weibo не менш цікавий відеоролик. Дивіться відео на Радіо MAXIMUM!

У ньому інженери не лише показали, з чого складається гаджет. Вони ще й сконструювали з його комплектуючих гоночний автомобіль на радіокеруванні.

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Короткий відеоряд демонструє основні компоненти пристрою, а також підкреслює його високу придатність до ремонту. Судячи з ролика, більшість деталей Redmi K50 Gaming Edition кріпиться на гвинтах, а не клеї. У кадрі можна помітити такі елементи, як акустика JBL і потужний лінійний вібромотор, який відповідає за роботу функції тактильної віддачі.

У фінальній частині відео інженер проводить незвичайну модифікацію пристрою, використовуючи його комплектуючі для створення кузова іграшкового автомобіля. На жаль, інструкцію щодо його самостійного складання та список додаткових деталей незвичайного "конструктора" компанія не опублікувала.

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