Redmi K30 Speed Edition отримає новітній процесор Snapdragon

Раніше стало відомо про підготовку до випуску нового смартфона Redmi K30 Speed ​​Edition. У витоках були розкриті деякі з характеристик пристрою, однак багатьох збентежила згадка неіснуючого процесора від Qualcomm. Новий тизер все ж підтвердив ці чутки.

Тизер чітко вказує на використання у Redmi K30 Speed ​​Edition ще не анонсованого процесора Snapdragon 768G від Qualcomm.

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За наявною інформацією, це поліпшена версія вже наявного Snapdragon 765G, що відрізняється вищою частотою центрального і графічного процесорів. Повідомляється, що новий чипсет має на 10% вищу продуктивність. Крім того, він буде підтримувати мережі п'ятого покоління.

У Redmi K30 Speed ​​Edition також очікується 6,67-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, 6 ГБ оперативної пам'яті, квадрокамера з основним сенсором на 64 Мп і модуль NFC для безконтактних платежів.

Презентація смартфона запланована на найближчий понеділок, 11 травня. Крім того, незабаром очікується поява ще однієї моделі у цій серії – Redmi K30i. Очікується, що вона отримає процесор MediaTek Dimensity 800 і стане найдоступнішим 5G-смартфоном на ринку.

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