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Redmi K30 Pro Zoom Edition потрапив у ТОП 10 камерофонів за версією DxOMark
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Фотолабораторія DxOMark провела детальне тестування основної камери смартфона Redmi K30 Pro Zoom Edition. Експерти високо оцінили можливості зйомки фото та запису відео за допомогою гаджета, який по завершенні серії випробувань увірвався до десятки найкращих камерофонів за версією DxOMark.
Основна камера Redmi K30 Pro Zoom Edition представлена чотирма датчиками. В автоматичному режимі зйомки технологія Quad Bayer об'єднує сусідні пікселі головного сенсора на 64 Мп, збільшуючи світлочутливість матриці і створюючи фотографії з роздільною здатністю 16 Мп.
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8-мегапіксельний допоміжний датчик оснащений телеоб'єктивом з функцією триразового оптичного зуму. Ширококутові лінзи Redmi K30 Pro Zoom Edition з фокусною відстанню 16 міліметрів доповнюють 13-мегапіксельний датчик, а за глибину зображення відповідає сенсор на 2 Мп. За заявою виробника, смартфон здатний знімати відео з роздільною здатністю 8К з кадровою частотою 30 fps.
До переваг основної камери фахівці DxOMark віднесли замірювання експозиції на вулиці, швидкий автофокус, хорошу деталізацію і реалістичне боке. Також були відзначені нейтральний баланс білого і прийнятний рівень шуму при використанні спалаху. При записі відео Redmi K30 Pro Zoom Edition добре показав себе навіть в умовах поганої освітленості. Високо оцінили в лабораторії і ефективність стабілізації.
При цьому основна камера смартфона не позбавлена недоліків. Redmi K30 Pro Zoom Edition, згідно зі звітом DxOMark, погано справляється з зум-зйомкою в приміщенні, а також страждає від обмеженого динамічного діапазону і високого рівня шуму при використанні ширококутного датчика в умовах недостатнього освітлення. Під час зйомки відео зображення іноді "завалювалося" в червоний спектр, автоматичне фокусування не завжди спрацьовувала точно, а при перегляді відеороликів в деяких випадках спостерігалися артефакти через недостатній рівень згладжування.
Фотоможливості флагмана Redmi експерти DxOMark оцінили у 129 балів, а за якість запису відео поставили гаджету 101 бал. Підсумковий результат моделі склав 120 балів, що дозволило їй посісти десяте місце у зведеному рейтингу лабораторії, обігнавши таких іменитих суперників, як iPhone 11 Pro Max і OnePlus 8 Pro.
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