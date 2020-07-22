Lenovo Legion Phone Duel: 2 акумулятори, бокова камера та Snapdragon 865+

Компанія Lenovo представила свій перший ігровий смартфон під брендом Legion, який отримав назву Legion Phone Duel. Це перший у світі апарат на базі флагманського процесора Snapdragon 865+. Чим ще унікальний гаджет?

Lenovo Legion Phone Duel отримав унікальну бічну камеру для проведення стрімів, екран з високою частотою оновлення, подвійний акумулятор з надшвидкою зарядкою і потужні стереодинаміки.

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Lenovo Legion Phone Duel оснащений 6,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 144 Гц. Екран позбавлений будь-яких вирізів, а зверху і знизу розташовуються потужні стереодинаміки з підтримкою Dirac Audio. Унікальною фішкою смартфона стала фронтальна камера, яка захована усередині корпусу і виїжджає по центру лівої грані. Таке рішення дозволяє вести ігрові стріми, не боячись закрити камеру рукою. Lenovo передбачила нативну підтримку трансляцій на Twitch і YouTube з можливістю відділення стримера від фону.

Смартфон отримав передову начинку, включаючи флагманський процесор Snapdragon 865+ з підтримкою 5G, 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR5 і накопичувач на 256 або 512 ГБ формату UFS 3.1. За автономність відповідають два окремі акумулятори на 2500 мАг кожен. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 90 Вт, що дозволяє поповнити 50% за 10 хвилин і 100% за 30 хвилин. Правда, для цього потрібно одночасно заряджати відразу два акумулятори, під'єднавши до кожного з них кабель через відповідний роз'єм USB Type-C. Можна виконувати зарядку і одним кабелем, але в цьому випадку вона буде не такою швидкою.

Основна камера в новинці подвійна – з головним модулем на 64 Мп зі світлосилою f/1.89 і ультраширококутний на 16 Мп. Варто відзначити, що вони розташовані по центру корпусу, щоб користувач не перекривав їх при горизонтальному розташуванні смартфона. Роздільна здатність висувної фронтальної камери становить 20 Мп.

Серед інших особливостей Lenovo Legion Phone Duel варто відзначити чотири мікрофони для якісного звуку під час стрімів і спілкування з іншими гравцями, поліпшену вібрацію завдяки двом лінійним вібромоторам і додаткові сенсорні тригери на бічній грані для зручнішого керування в іграх.

У липні Lenovo Legion Phone Duel надійде у продаж в Китаї, а пізніше добереться до Європи. Точні терміни виходу на ринок і ціна смартфона оголошені не були.

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