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Redmi K30 Pro може отримати висувну селфі-камеру

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У березні можуть показати Redmi K30 Pro - фото 1
У березні можуть показати Redmi K30 Pro

Компанія Redmi готує новий флагманський смартфон K30 Pro, який може отримати висувну селфі-камеру. Глава Redmi Лу Вейбінг підтвердив швидкий вихід нового пристрою.

Також Вейбінг провів опитування користувачів китайської соціальної мережі Weibo про те, яке розміщення фронтальної камери вони хотіли б побачити у Redmi K30 Pro. Більшість проголосувала за висувну камеру.

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Redmi K30 Pro може отримати висувну селфі-камеру - фото 387702

Крім того, в мережі з'явився рендер K30 Pro з подвійною селфі-камерою з висувним механізмом.

Redmi K30 Pro може отримати висувну селфі-камеру - фото 387701
Redmi K30 Pro може отримати висувну селфі-камеру

Xiaomi вже зареєструвала передбачуваний Redmi K30 Pro з номерами моделей M2001J11E і M2001J11C у базі 3C.

Очікується, що анонс флагмана Redmi відбудеться на початку березня.

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Джерело: Gizmochina
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