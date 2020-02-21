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До 100 відсотків за 38 хвилин: ігровий Black Shark 3 отримає круту зарядку

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Новий ігровий смартфон Xiaomi вразить швидкістю зарядки - фото 1
Новий ігровий смартфон Xiaomi вразить швидкістю зарядки

Xiaomi готує до випуску новий ігровий смартфон Black Shark 3, який повинен дебютувати у березні. Виробник уже потихеньку розкриває подробиці про свою новинку.

Цього разу в Black Shark розповіли про акумулятор смартфона, але зробили це оригінальним способом.

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На сторінці в Weibo розмістили опитування і запропонували користувачам вибрати, який варіант вони хотіли б бачити в новому пристрої:

  • Місткість акумулятора 5000 мАг, зарядка на 65 Вт, 100% заряду за 38 хвилин, ресурс – 800 циклів;
  • 55 Вт, 4500 мАг: 100% за 40 хвилин, понад 600 циклів;
  • 65 Вт, 4000 мАг: 100% за 30 хвилин, понад 600 циклів;
  • 55 Вт, 4440 мАг: 100% за 36 хвилин, понад 600 циклів.
До 100 відсотків за 38 хвилин: ігровий Black Shark 3 отримає круту зарядку - фото 387570

Після цього головний інженер Black Shark натякнув, що правильний варіант – перший. Схоже, саме такий "комплект" і отримає Black Shark 3: батарею на 5000 мАг і швидку зарядку потужністю 65 Вт.

Також Black Shark 3 повинен отримати дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 і підтримку 5G.

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Джерело: mspoweruser
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