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Редакторка Wall Street Journal розкритикувала технологію Apple MagSafe

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MagSafe від Apple не вражає швидкістю зарядки iPhone - фото 1
MagSafe від Apple не вражає швидкістю зарядки iPhone

Редакторка Wall Street Journal Джоанна Штерн поділилася відеооглядом iPhone 12, в якому продемонструвала, що новий безпровідний зарядний пристрій Apple MagSafe заряджає смартфон у два рази повільніше, ніж стандартний адаптер живлення на 20 Вт і кабель Lightning / USB-C.

У своєму огляді Штерн у цілому розкритикувала технологію MagSafe, пояснюючи, що ця ідея виглядає краще у теорії, ніж на практиці.

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Попри те, що зарядний пристрій MagSafe заряджає iPhone 12 швидше, ніж звичайна Qi-зарядка на 7,5 Вт, він усе ж працює повільніше, ніж адаптер живлення на 20 Вт. Для порівняння, по дроту iPhone заряджається від 0% до 50% усього за 28 хвилин, а через MagSafe – за 1 годину.

Крім того, Штерн залишилася незадоволено вартістю зарядного пристрою MagSafe й адаптера живлення на 20 Вт у $ 58 за комплект, при тому, що довжина кабелю MagSafe становить менш як 1 метр.

Ми ж нагадаємо, що у комплекті з новими iPhone йде лише кабель для зарядки. Блок живлення у будь-якому випадку доведеться купувати окремо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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