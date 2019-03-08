Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурта

Український гурт Epolets представив новий хіт "Казка" – розмашистий та зухвалий рок-бойовик про шалене кохання, вихорі емоцій та почуттів. Слухайте новий запальний сингл!

Після виходу альбому "Діти моря" у 2017-му Epolets взяли творчу паузу довжиною в рік і знову нагадали про себе сольним концертом у клубі Atlas. Epolets знову у справі. Група представила свіжий сингл під назвою "Казка".

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Також на сингл "Казка" Epolets відзняли кліп, який ще не презентували. Про що він буде, лишається здогадуватися.

Ця пісня про реальні дуже пристрасні відносини з дівчиною. Іноді я носив її на руках, іноді – хотів втекти від неї на край світу. Це й справді була казка, стосунки на межі. Мене завжди притягували контрасти та крайнощі, — коментує роботу вокаліст групи Павло Варениця.

Паша, та й усі Epolets зізнаються, що скучили за спілкуванням з фанами і рвуться у концертний бій. Тому вже в березні група віддасть усю накопичену енергію у весняному турі Україною, де зіграє й нові пісні, і всіма улюблені хіти.

Слова пісні “Казка” Epolets:

Ти є янгол

І ти є біс.

Кожен день, кожен ранок, кожної весни,

Кожну каву, кожен тост,

Все, що ти їси –

Це все, що ти є.

Кожне слово, кожен рух та кожен страх,

Кожен подих, кожен виклик і відчутий смак –

Це все, що ти є.

Ти є янгол

І ти є біс.

Ти моя казка

і ти мій жах.

Від тебе рве мені дах.

Добре ти знаєш, що таке контраст.

Ти моя казка.

Певно, це знак.

Від тебе рве мені дах.

Знаю я точно, що то є –

Екстаз. Ти є залежність.

Ту, що досі не мав.

Твої губи такі пухлі

Та я все віддам,

Ніби всюди є твій запах,

Як по слідах.

Я хочу дізнатись ще,

Що чекаєш нетерпляче.

І я бачу сам,

Що між нами промайнула дивуюча.

Взагалі не розумію, що є вона:

Хвиля чи іскра?

Ти!

Ти моя казка

І ти мій жах.

Від тебе рве мені дах.

Добре ти знаєш, що таке контраст.

Ти моя казка.

Певно, це знак.

Від тебе рве мені дах.

Знаю я точно, що то є –

Екстаз. Ти є залежність.

Ту, що досі не мав.

Ти є казка,

Ти є казка,

Ти є казка,

Ти є казка,

Ти є казка,

Ти є казка,

Ти є казка.

Ти моя казка

І ти мій жах.

Від тебе рве мені дах.

Добре ти знаєш, що...

Що ти є казка.

Певно, це знак.

Від тебе рве мені дах.

Далі без тебе точно вже ніяк.

Ти є залежність. Ту, що досі не мав.

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