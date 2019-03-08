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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурта

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Epolets – український гурт - фото 1
Epolets – український гурт / ufest

Український гурт Epolets представив новий хіт "Казка" – розмашистий та зухвалий рок-бойовик про шалене кохання, вихорі емоцій та почуттів. Слухайте новий запальний сингл!

Після виходу альбому "Діти моря" у 2017-му Epolets взяли творчу паузу довжиною в рік і знову нагадали про себе сольним концертом у клубі Atlas. Epolets знову у справі. Група представила свіжий сингл під назвою "Казка".

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Також на сингл "Казка" Epolets відзняли кліп, який ще не презентували. Про що він буде, лишається здогадуватися.

Ця пісня про реальні дуже пристрасні відносини з дівчиною. Іноді я носив її на руках, іноді – хотів втекти від неї на край світу. Це й справді була казка, стосунки на межі. Мене завжди притягували контрасти та крайнощі, — коментує роботу вокаліст групи Павло Варениця.

Паша, та й усі Epolets зізнаються, що скучили за спілкуванням з фанами і рвуться у концертний бій. Тому вже в березні група віддасть усю накопичену енергію у весняному турі Україною, де зіграє й нові пісні, і всіма улюблені хіти.

Слова пісні “Казка” Epolets:

Ти є янгол
І ти є біс.

Кожен день, кожен ранок, кожної весни,
Кожну каву, кожен тост,
Все, що ти їси –
Це все, що ти є.

Кожне слово, кожен рух та кожен страх,
Кожен подих, кожен виклик і відчутий смак –
Це все, що ти є.

Ти є янгол
І ти є біс.

Ти моя казка
і ти мій жах.
Від тебе рве мені дах.
Добре ти знаєш, що таке контраст.
Ти моя казка.
Певно, це знак.
Від тебе рве мені дах.
Знаю я точно, що то є –
Екстаз. Ти є залежність.
Ту, що досі не мав.

Твої губи такі пухлі
Та я все віддам,
Ніби всюди є твій запах,
Як по слідах.
Я хочу дізнатись ще,
Що чекаєш нетерпляче.
І я бачу сам,
Що між нами промайнула дивуюча.
Взагалі не розумію, що є вона:
Хвиля чи іскра?

Ти!

Ти моя казка
І ти мій жах.
Від тебе рве мені дах.
Добре ти знаєш, що таке контраст.
Ти моя казка.
Певно, це знак.
Від тебе рве мені дах.
Знаю я точно, що то є –
Екстаз. Ти є залежність.
Ту, що досі не мав.

Ти є казка,
Ти є казка,
Ти є казка,
Ти є казка,
Ти є казка,
Ти є казка,
Ти є казка.

Ти моя казка
І ти мій жах.
Від тебе рве мені дах.
Добре ти знаєш, що...
Що ти є казка.
Певно, це знак.
Від тебе рве мені дах.
Далі без тебе точно вже ніяк.
Ти є залежність. Ту, що досі не мав.

Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурта - фото 312577

І ще: Ivan NAVI – Коливання: концертний кліп та слова запальної пісні

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