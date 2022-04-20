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Речі з дому за кордон: Нова Пошта запустила зручну послугу для українців
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Компанія "Нова Пошта" продовжує допомагати українцям, котрі вимушені виїхати за кордон через війну. Так, вона запустила послугу "Речі з дому за кордон". Вона передбачає доставку валізи або коробки з особистими речами до країн Європи.
Як зазначають в ITC, послуга може бути корисною для тих, хто виїхав за кордон через початок війни. Розповідаємо, що вона передбачає.
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Як працює послуга "Речі з дому за кордон"
Скористатися нею можна у будь-якому відділенні "Нової Пошти", яке наразі працює. Також можна оформити відправку за допомогою особистого кабінету на сайті. Доставити речі за кордон можна лише на адресу одержувача.
- Максимальна вага вантажу: 70 кілограмів.
- Максимальні габарити: 120 х 80 х 69 сантиметрів.
- Термін доставки: до 6 діб.
Як скористатися послугою
- необхідно принести речі до відділення, але обов'язково у розгорнутому вигляді (це робиться для того, щоб зробити загальний опис і встановити оголошену вартість);
- назвати країну, місто, індекс, а також точну адресу доставки; також необхідно вказати ПІБ, номер телефона й адресу електронної пошти отримувача;
- якщо надсилаєте понад одну позицію, то з отримувачем зв'яжеться співробітник "Нової Пошти Глобал"; це необхідно для заповнення інвойсу для митниці.
Наразі "Нова Пошта" пропонує скористатися цією послугою в одній із 24 країн Європи. На відправку поширюються знижки від 50 до 80%.
У "Новій Пошті" навели такий приклад розрахунку оплати за відправку. Наприклад, ви відправляєте з України речі до Польщі:
- вагою до 2 кілограмів – 800 гривень;
- до 10 кілограмів – 1200 гривень;
- до 30 кілограмів – 2000 гривень.
Зазначимо, що у тариф не входять можливі мита та податки. Їх можуть нараховувати в країні отримання. Ознайомитися з переліком країн, в які можна відправляти посилки, можна за цим посиланням.
Важливо: забороняється перевезення документів, які засвідчують особу, їжі, ліків, алкоголю, електроніки (фотоапарати, ноутбуки, телефони тощо), гроші, іменні банківські картки та горючі матеріали.
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