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Що буде, якщо змішати згущик з борошном і закинути у духовку

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Як приготувати просте печиво зі згущика - фото 1
Як приготувати просте печиво зі згущика / Wday

Дуже легкий рецепт печива зі згущеного молока і муки. А найголовніше, швидко і економно!

Рецепт печива зі згущеного молока з борошном

Продукти:

  • Згущене молоко 380 г
  • 180 г вершкового масла
  • 450 г борошна
  • 1,5 чайної ложки розпушувача для тіста
Дуже легкий рецепт печива зі згущеного молока і муки - фото 322235
Дуже легкий рецепт печива зі згущеного молока і муки

Як приготувати просте печиво зі згущика:

  1. Беремо ємність побільше і змішуємо в ній борошно з розпушувачем. В іншій тарілці розтоплюємо пачку масла. У масло додаємо згущене молоко і міксером все змішуємо. Має вийти однорідна маса.
  2. До цієї маси додаємо потроху борошно і змішуємо спочатку міксером, коли тісто стане більш густим, то ложкою, а потім вимішуємо руками.
  3. Від тіста відщипуємо невеликі шматки. За формою вони будуть нагадувати маленькі кулі розміром з пельмені.
  4. На деко кладемо пергаментний папір, а на нього викладаємо наші коржі. Щоб вони набули однакову товщину і гарненько пропеклися, натискаємо зверху виделкою (це дасть ще й візарунок). Печиво випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці максимум 15 хвилин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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