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Речі, які ніколи не роблять впевнені в собі чоловіки

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Чоловік / onecountry

Впевненість у собі виключає вчинення деяких дій. Розповідаємо про три найголовніші якості, якими має володіти впевнений в собі чоловік.

Не виправдовуються

Упевнені в собі чоловіки не стануть уникати відповідальності за свої діяння. Від них не почуєш відмовок на кшталт "у мене просто не було часу". Вони усвідомлюють, коли помиляються і прагнуть це виправити.

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Не відкладають справи на потім

Упевнені в собі люди розуміють, що непоганий план, виконаний сьогодні, краще, ніж чудовий план, який ніхто не збирається втілювати взагалі ніколи.

Не зациклюються на думках інших

Негативні відгуки з боку оточуючих ніколи не зіб'ють таких чоловіків з пантелику. Зрозуміло, вони піклуються про добробут інших людей, але водночас прекрасно розуміють, що у кожного свій шлях і не варто занадто близько до серця сприймати чужу думку.

Речі, які ніколи не роблять впевнені в собі чоловіки - фото 430935

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Джерело: mport
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