Речі й автомобіль на місці, але людей нема: У Великобританії знайшли будинок-примару

Майже все у цьому будинку виглядає так, ніби в ньому мешкають люди. Але насправді господарі покинули його ще кілька років тому. Вони зникнули, залишивши геть усі свої речі. І це лякає.

У графстві Хартфордшир на південному сході Англії розташований занедбаний будинок. Про нього більш докладно розповіло видання Daily Mail.

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В домі вісім спалень, шість ванних кімнат і чотири вітальні. Але в цьому будинку все немов застигло у часі: розвішаний дизайнерський одяг, чисті тарілки у посудомийній машині, незавершена шахова партія і кинутий на дорозі Bentley, що вже почав ржавіти.

Біля вікна стоїть великий телескоп, а поруч з ним – рослина, яка досі не загинула. Тепер цей будинок належить тільки їй.

Створюється враження, що мешканці будинку ненадовго відлучилися і скоро повернуться додому, щоб займатися звичними справами: грати на фортепіано, читати книги, а діти будуть збирати розкидані по всьому будинку іграшки.

Ці фото не потребують коментарів:

На думки про те, що житло пустує, наводить тільки стелю на кухні, яка вже почала руйнуватися, а також п'ять ржавіючих машин у дворі.

Житель міста, який зробив кілька фотографій будинку, розповів, що пошту не розбирали з 2016 року. Схоже, сім'я покинула особняк тоді ж.

"Схоже, що люди, які там жили, встали посеред ночі і бігли, нічого не взявши. Здається, вони навіть не упакували сумку. На місці залишилися навіть зубні щітки", – розповів він.

Він вважає, що колишні мешканці були росіянами, але за документами тепер будинок належить компанії Ainhurst Enterprises.

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