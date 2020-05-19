Блогер зняв моторошне відео, яке неабияк лякає користувачі мережі

Лякаючий ролик викликав ажіотаж серед користувачів TikTok і став вірусним. Він зібрав майже 88 мільйонів переглядів.

У кадрі з'являється жінка, яка сидить на табуретці спиною до камери і обличчям до дверей. Чоловік вмикає і вимикає світло в коридорі. Коли лампочка не горить, у дверному отворі з'являється фігура чоловіка в чорному одязі і капюшоном на обличчі. Налякав глядачів саме фінал ролика.

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Відео стало вірусним, а його глядачі відзначили, що перегляд відео їх ледь не "убив". За чотири дні ролик набрав майже 88 мільйонів переглядів.

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