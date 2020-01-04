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Науковці назвали несподівану складову щасливих стосунків

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Цей чинник впливає на рівень щастя пари - фото 1
Цей чинник впливає на рівень щастя пари

Чоловіки і жінки із зайвою вагою частіше мають щасливі стосунки, а їх сексуальне життя частіше виявляється активнішим, ніж у худорлявих. До такого висновку прийшли британські науковці.

Згідно з висновком фахівців з Університетського коледжу Лондона і Університету Англія Раскін, люди із зайвою вагою частіше за худих можуть похвалитися наявністю щасливого особистого життя: вони частіше мають стосунки, які емоційно задовольняють їх, а також більш сексуально активні. Такий висновок був зроблений вченими після спостережень за 5000 осіб, які перебувають у шлюбі або партнерських стосунках.

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Зокрема, дослідники виявили, що частота статевих контактів у жінок з надмірною вагою на 16 відсотків перевершувала аналогічну частоту у худорлявих жінок. У свою чергу, серед сексуально активних людей похилого віку частота статевих контактів у повних чоловіків на третину перевершувала такий показник у струнких.

Фахівці відзначають, що зайва вага, що являє додатковий прошарок жиру, дає більше енергії, яка в тому числі витрачається в інтимних відносинах. Худорляві не можуть похвалитися надлишком енергії, а тому вони частіше страждають від втоми і млявості.

Люди з зайвою вагою щасливіші у стосунках - фото 378153
Люди з зайвою вагою щасливіші у стосунках

Крім того, пояснив провідний дослідник проекту, доктор Лі Сміт, в усталених стосунках людей із зайвою вагою часто не буває серйозної мотивації до схуднення, оскільки партнерів і так все влаштовує. Відсутність претензій до зовнішнього вигляду другої половини позбавляє стосунки нервозності, напруги, а людей – комплексів, пов'язаних з сексуальним життям.

Таким чином, люди, що мають зайву вагу, частіше схильні мати щасливі партнерські стосунки, – резюмував доктор Сміт.

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Джерело: thehealthsite
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