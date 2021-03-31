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Рецепти пляцків на Великдень 2021: 10 покрокових рецептів з фото
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Здивуйте своїх рідних за Великоднім столом пляцками. В цій статті ми зібрали 10 покрокових рецептів з фото простих і смачних пляцків на Пасху, які обов'язково сподобаються кожному.
До пляцків найкраще святкує ароматна кава чи чай з м'яти (меліси, шипшини, калини, малини, чорниці, ожини, смородини, пелюстків троянди тощо).
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Пляцок медовий з чорносливом
Інгредієнти:
- Яйця – 3 шт
- Цукор – 0,5 склянки + 1 склянка + 180 г
- Рідкий мед – 0,5 склянки
- Сода – 1 ч. л.
- Борошно – 1,5 склянки
- Сметана – 0,5 л
- Горіхи – 1 склянка
- Чорнослив – 300 г + 10 шт
- Чорний шоколад – 50 г
- Желатин – 2 ч. л.
- Вода – 70 мл
- Молоко – 200 мл
- Какао – 60 г
Приготування:
- Дані інгредієнти розраховані на форму діаметром 20 см.
- Готуємо тісто: 3 яйця збити з 0,5 склянки цукру, додати 0,5 склянки теплого рідкого меду та 1 чайну ложку соди. Все збити, тоді додати 1,5 склянки борошна. Замісити рідке тісто. Спекти 3 коржі.
- Готуємо крем: 0,5 л сметани збити з 1 склянкою цукру. 1 склянку горіхів і 300 г запареного чорносливу пропустити через м'ясорубку, додати до сметани. Окремо 10 штучок запареного чорносливу начинити горіхом, полити чорним шоколадом, покласти в холодильник, щоб шоколад застиг.
- Збираємо торт: викласти на нижній корж частину крему, "втопити" в ньому чорнослив, вирівняти за необхідності кремом, накрити другим коржем. Перемастити кремом, посипати крихтами чорного шоколаду, накрити третім коржем. Поставити пляцок у холодильник.
- Готуємо помадку: рівно 2 чайні ложки желатину замочити у 70 мл води. 200 мл молока, 180 г цукру та 60 г какао варити на повільному вогні 10 хвилин. Додати розчинений желатин. Теплою помадкою полити охолоджений пляцок.
НЕтірамісу
Інгредієнти:
- Чорний шоколад – 170 г
- Масло вершкове – 100 г + 200 г
- Молоко – 170 мл
- Яйця – 4 шт + 4 шт
- Цукор – 130 г + 4 ст. л.
- Борошно – 140 г + 4 ст. л.
- Какао – 20 г
- Порошок д/п – 7 г
- Вершки 30% – 250 мл
- Цукрова пудра – 100 г
- Маскарпоне – 250 г
- Варене згущене молоко – 200 г
- Міцна кава – 50 мл
Приготування:
- Готуємо чорні коржі. На водяній бані добре прогріти: чорний шоколад (170 г), масло вершкове (100 г) та молоко (170 мл). Перемішати до однорідної маси, охолодити. Окремо збити 4 яйця та цукор (130 г). Збивати на великих оборотах міксера до пишної, білої, густої маси. У яєчну масу додати охолоджену шоколадну масу, акуратно перемішати вручну. Додати просіяні сухі інгредієнти: борошно (140 г), какао (20 г) та порошок д/п (7 г). Легко перемішати до однорідної маси. Пекти 3 коржі (20*30 см) при 180 градусах у духовці.
- Готуємо бісквіт. 4 яйця збити з 4 столовими ложками цукру до білої густої маси. В кінці ввести 4 столові ложки борошна і перемішати вручну. Пекти корж 20*30 см при 180 градусах у духовці. Охолодити. Розрізати на смужки шириною десь 0.5 см.
- Готуємо крем вершковий. Вершки збити з цукровою пудрою. Змішати з маскарпоне (250 г) – розтерти міксером трохи маскарпоне, тоді вручну перемішати з вершками, не старатися зробити ідеально однорідну масу, бо зрідне крем.
- Готуємо крем карамельно-кавовий. Збити 200 г масла з 200 г вареного згущеного молока, по ходу збивання поступово лити 50 мл дуже міцної кави.
- Формуємо. Чорний корж промастити 1/4 частиною карамельного крему. Зверху розмістити половину смужок бісквіту на відстані одні від другого десь в 1.5 см. Заповнити проміжок вершковим кремом. Промастити зверху частиною карамельного крему. Накрити чорним коржем. Повторити в аналогічному порядку. Прикрасити довільно.
Макове яблучко
Інгредієнти:
- Яблука – 5 шт
- Цукор – 50 г + 50 г
- Мелений мак – 200 г
- Цукрова пудра – 150 г + 50 г
- Яйця цілі – 3 шт + 3 шт
- М'яке масло – 150 г
- Крохмаль – 1 ст. л.
- Борошно – 3 ст. л.
- Вершки – 250 г
Приготування:
- Готуємо яблучну масу. Яблука почистити,потерти, якщо дуже соковиті – відтиснути від соку, просмажити з цукром на великому вогні 5 хвилин.
- Готуємо макову масу. Перемішайте мелений мак, цукрову пудру, яйця (не збивати попредньо), м'яке масло та крохмаль.
- Готуємо бісквіт. Яйця збити з цукром до білої пухкої маси, вручну ввести борошно, акуратно перемішати.
- Готуємо вершкову масу. Збити вершки з цукровою пудрою. За бажанням закріпити згущувачем до вершків.
- Формуємо десерт. На дно форми (20 см на 30 см) розмістити яблучну масу, розрівняти. На неї – макову масу. Пекти разом 15 хвилин.
- Витягнути, залити бісквітом, помістити в духовку, пекти до готовності бісквіта.
- Витягнути, охолодити. Перевернути догори дном, нанести вершкову масу, довільно прикрасити.
Сирник з персиками
Інгредієнти:
- Вешкове масло – 125 г + 200 г
- Цукрова пудра – 50 г
- Борошно – 210 г
- Жовток – 1 шт + 8 шт
- Білок – 8 шт
- 2 столові ложки холодного молока
- Сироп від персиків – 300 г
- Яблучний сік – 300г
- Пудінговий порошок – 80 г
- Консервовані персики – 820 г
- Домашній сир – 1,2 кг
- Манка – 3 ст. л.
- Крохмаль – 1 ст. л.
- Цукор – 280 г чи 320 г
Приготування:
- Готуємо основу. В чашу помістити холодне вешкове масло (125 г), цукрову пудру (50 г), борошно (210 г) – утворити крихту. Можна зробити лопаткою від міксера або вручну. Додати 1 жовток і 2 столові ложки холодного молока, швидко замісити тісто. Не старайтеся вимішувати до однорідного, нехай буде комочками. Розприділити по дну форми, поставити пекти при 180 град. на 15 хвилин. Охолодити.
- Готуємо пудінгову масу. Змішати сироп від персиків (300 г) з яблучним соком (300г). Поступово вливати в пудінговий порошок (2 пачки по 40 г). Поставити на невеликий вогонь, варити мішаючи до загустіння.
- Після приготування пудінгової маси. Охолодити її. Викласти на основу, на пудінгову масу – порізані консервовані персики (велика банка половинок персиків, 820 г), зверху – сирну начинку.
- Готуємо сирну масу. Домашній сир (1,2 кг) перемолоти через м'ясорубку. Додати 200 г розмягшеного вершкового масла, 3 столові ложки манки, 1 столову ложку крохмалю. Жовтки (8 шт) розтерти до біла з цукром (280 г, а хочете дуже солодке, то кількість цукру збільште до 320 г), додати до сирної маси, перемішати. Збити 8 білків в міцну піну. Додати поступово до сирної маси.
- Пекти все разом (основа, пудінгова маса, персики і сирна начинка) при 175 градусах до готовності (приблизно 1 годину 20 хвилин, але духовки різні, тому час випікання може відрізнятися). Після випічки залишити в духовці з напіввідчиненими дверцятами на пів години. Потім до повного застигання нехай постоїть на столі. Перекинути на дощечку догори дном, притрусити цукровою пудрою.
Пляцок "Зебра"
Інгредієнти на тісто:
- Яйця – 3 шт
- Цукор – 150 г
- Кефір – 1,5 стакана
- Сметана – 2 ст. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Борошно – 2,5 стакани
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста.
- Далі тісто розділити на 2 частини. До однієї частини вмішайте додатково 1 столову ложку какао і 2 столові ложки сметани.
- На змащену форму викладати 1 ложку білого тіста, 1 ложку темного тіста.
- Випікати при температурі 170 градусах протягом 30-40 хвилин.
Медівник
Інгридієнти на тісто:
- Цукор 0,5 л
- Яйця – 6 шт
- Сода – 3 ч. л.
- Оцет – 3 ст. л.
- Гаряче молоко – 200 г
- Амоняк – 20 г
- Сметана – 4 ст. л
- Борошно – 8 ст
Приготування:
- Соду розведіть з оцтом.
- У гаряче молоко розведіть амоняк.
- Замісіть тісто і залиште на ніч в холодильнику.
- Вранці випечіть.
Пляцок "Лебедине озеро"
Інгредієнти на тісто:
- Яйце – 1 шт
- Жовтки – 4 шт
- Цукрор – 1 склянка
- Сметана – 1 склянка
- Амоняк – 1 ч. л.
- Какао – 3 ст. л.
- Борошно – 2 склянки
Інгредієнти на безе:
- Білки – 4 шт
- Цукор – 2 склянки
Приготування:
- Готуємо тісто: Змішайте усі інгредієнти. Далі випікайте 2 паляниці.
- Готуємо безе. Добре збийте всі інгредієнти.
- 2 квадратних вафельних листа обрізати на величину спечених коржів і намастити на них збиті білки, посипати подрібленими горіхами і сушити в духовці.
- Зробіть заварний крем.
- Перекладайте пляцок у такій послідовності: коричневий корж, крем, вафлі білками вверх, крем, вафлі білками вниз, крем, коричневий корж, крем.
Пляцок "Кучерявий панич"
Інгредієнти:
- Яйця – 3 шт
- Цукор – 1 склянка + 1 склянка
- Сметана – 1 склянка + 0,5 л
- Какао – 2 ст. л.
- Борошно – 1,5-2 склянки
- розпушувач – 1 ч. л.
- Масло – 200 г
- Згущене молоко – 1 банка
- Шоколадна помадка
Приготування:
- Готуємо тісто: 3 яйця, 1 склянку цукру, 1 склянку сметани, 2 столові ложки какао, 1,5-2 склянки борошна, 1 чайна ложка розпушувача. Яйця збити з цукром в піну. Сметану, какао, борошно і розпушувач перемішати. З'єднати обидві маси та добре вимісити. Випікати один корж у добре змащеній формі. Коли охолоне розрізати навпіл.
- Готуємо крем: 200грамів масла і 1 банка згущеного молока. Збити до утворення однорідної маси. Або 0,5 літра сметани збити з 1 склянкою цукру.
- Нижню половину коржа змастити кремом. На крем викласти консервовані або свіжі вишні. Другу половину коржа порізати на кубики і викласти на вишні перемащуючи кремом. Зверху залити шоколадною помадком.
Торт "Писанка"
Інгредієнти:
- Масло – 120 г
- Сметана – 0,5 склянки
- Полуничний чи вишневий кисіль – 1 брикет, 180 г
- Яйця – 3 шт + 2 шт
- Цукор – 0,5 склянки + 200 г
- Борошно – 1 склянка + 75 г
- Розпушувач – 1 ч. л. + 0,5 ч. л,
- Сода – 0,25 ч. л.
- Лимонний сік – 1 ч. л.
- Ванільний цукор – 1 пачка
- 2 яйця збити
- Окріп – 2 ст. л.
- Олія без запаху – 1 ст. л.
- Йогурт питний – 500 мл
- Сепараторна сметана – 400 мл
- Желатин – 40 г
- Вода – 80 мл
- Фрукти – 800 г
- Лимонна галяретка – 1 пачка
Приготування:
- Готуємо крайні коржі: 120 г масла, 0,5 склянки сметани, 1 брикет полуничного чи вишневого киселю (180 г), 3 яйця, 0,5 склянки цукру, 1 склянка борошна, 1 чайна ложка розпушувача, четвертина чайної ложки соди, 1 чайна ложка лимонного соку. Білки добре збити. Окремо збити масло з цукром та ванільним цукром до пишної білої маси. Продовжуючи збивати, додати по одному жовтки, сметану, добре подрібнений кисіль. Все добре збити, щоб кисіль розчинився. Додати борошно, змішане з розпушувачем та содою, збиті білки. Випікати при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин у формі діаметром 24 сантиметри. Коли вистигне, розрізати на 2 коржі.
- Готуємо середній корж: 2 яйця збити з 80 г цукру. Збивати приблизно 10 хвилин. Додати 75 г борошна, просіяного з 0,5 чайної ложки розпушувача. Збити на мінімальних обертах міксера кілька секунд, додати 2 столові ложки окропу і 1 столову ложку олії без запаху. Випікати при температурі 180 градусів у формі діаметром 24 см.
- Готуємо крем-суфле йогуртовий: 500 мл йогурту питного, 400 мл сепараторної сметани, 200 г цукру, 40 г желатину, 80 мл води, 800 г фруктів почищених. Желатин замочити у воді. Фрукти порізати кубиками, перемішати. Добре пасують банан, апельсин, можна заморожені полуничку, вишні. Йогурт (можете брати з таким же смаком, з яким у вас був кисіль), сметану, цукор перемішати. Всі ці продукти мають бути кімнатної температури. Трохи збити, а коли почне пишніти — влити розчинений гарячий желатин, добре збити, додати фрукти і відразу ж перемащувати коржі.
- Зверху пляцок змастити кремом, викласти на нього красиво нарізані фрукти і залити лимонною галяреткою (води для розведення брати наполовину менше, ніж зазначено на упакуванні).
Пляцок "Локшина"
Інгредієнти:
- Сметана – 1 склянка + 4 ст. л.
- Цукор – 300 г + 100 г
- Яйця –4 шт
- Какао – 2 ст. л.
- Порошок до печива –и2 ч. л.
- Борошно – 2 склянки
- Маргарин – 100 г
- Амоняк – на кінчику ножа
Приготування:
- Готуємо тісто: 1 склянка сметани, 300 грамів цукру, 4 яйця, 2столові ложки какао, 2 чайні ложки порошку до печива, 2 склянки борошна. Тісто має бути таким, щоб було важко ложкою розмішати. З цього тіста печем 2 паляниці.
- Готуємо локшину: 100 грамів цукру, 100 грамів маргарину, 4 столові ложки сметани, амоняк на кінчику ножа. Все змішати потім розкачати на пергаментному папері і порізати як локшину. Пекти до золотавого кольру.
- Готуємо заварний крем.
- Збираємо у такій черзі: паляниця, крем, корж, локшина, крем, корж, крем.
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