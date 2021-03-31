Рецепти пляцків на Великдень 2021: 10 покрокових рецептів з фото

Здивуйте своїх рідних за Великоднім столом пляцками. В цій статті ми зібрали 10 покрокових рецептів з фото простих і смачних пляцків на Пасху, які обов'язково сподобаються кожному.

До пляцків найкраще святкує ароматна кава чи чай з м'яти (меліси, шипшини, калини, малини, чорниці, ожини, смородини, пелюстків троянди тощо).

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Пляцок медовий з чорносливом

Інгредієнти:

Яйця – 3 шт

Цукор – 0,5 склянки + 1 склянка + 180 г

Рідкий мед – 0,5 склянки

Сода – 1 ч. л.

Борошно – 1,5 склянки

Сметана – 0,5 л

Горіхи – 1 склянка

Чорнослив – 300 г + 10 шт

Чорний шоколад – 50 г

Желатин – 2 ч. л.

Вода – 70 мл

Молоко – 200 мл

Какао – 60 г

Приготування:

Дані інгредієнти розраховані на форму діаметром 20 см. Готуємо тісто: 3 яйця збити з 0,5 склянки цукру, додати 0,5 склянки теплого рідкого меду та 1 чайну ложку соди. Все збити, тоді додати 1,5 склянки борошна. Замісити рідке тісто. Спекти 3 коржі. Готуємо крем: 0,5 л сметани збити з 1 склянкою цукру. 1 склянку горіхів і 300 г запареного чорносливу пропустити через м'ясорубку, додати до сметани. Окремо 10 штучок запареного чорносливу начинити горіхом, полити чорним шоколадом, покласти в холодильник, щоб шоколад застиг. Збираємо торт: викласти на нижній корж частину крему, "втопити" в ньому чорнослив, вирівняти за необхідності кремом, накрити другим коржем. Перемастити кремом, посипати крихтами чорного шоколаду, накрити третім коржем. Поставити пляцок у холодильник. Готуємо помадку: рівно 2 чайні ложки желатину замочити у 70 мл води. 200 мл молока, 180 г цукру та 60 г какао варити на повільному вогні 10 хвилин. Додати розчинений желатин. Теплою помадкою полити охолоджений пляцок.

НЕтірамісу

Інгредієнти:

Чорний шоколад – 170 г

Масло вершкове – 100 г + 200 г

Молоко – 170 мл

Яйця – 4 шт + 4 шт

Цукор – 130 г + 4 ст. л.

Борошно – 140 г + 4 ст. л.

Какао – 20 г

Порошок д/п – 7 г

Вершки 30% – 250 мл

Цукрова пудра – 100 г

Маскарпоне – 250 г

Варене згущене молоко – 200 г

Міцна кава – 50 мл

Приготування:

Готуємо чорні коржі. На водяній бані добре прогріти: чорний шоколад (170 г), масло вершкове (100 г) та молоко (170 мл). Перемішати до однорідної маси, охолодити. Окремо збити 4 яйця та цукор (130 г). Збивати на великих оборотах міксера до пишної, білої, густої маси. У яєчну масу додати охолоджену шоколадну масу, акуратно перемішати вручну. Додати просіяні сухі інгредієнти: борошно (140 г), какао (20 г) та порошок д/п (7 г). Легко перемішати до однорідної маси. Пекти 3 коржі (20*30 см) при 180 градусах у духовці. Готуємо бісквіт. 4 яйця збити з 4 столовими ложками цукру до білої густої маси. В кінці ввести 4 столові ложки борошна і перемішати вручну. Пекти корж 20*30 см при 180 градусах у духовці. Охолодити. Розрізати на смужки шириною десь 0.5 см. Готуємо крем вершковий. Вершки збити з цукровою пудрою. Змішати з маскарпоне (250 г) – розтерти міксером трохи маскарпоне, тоді вручну перемішати з вершками, не старатися зробити ідеально однорідну масу, бо зрідне крем. Готуємо крем карамельно-кавовий. Збити 200 г масла з 200 г вареного згущеного молока, по ходу збивання поступово лити 50 мл дуже міцної кави. Формуємо. Чорний корж промастити 1/4 частиною карамельного крему. Зверху розмістити половину смужок бісквіту на відстані одні від другого десь в 1.5 см. Заповнити проміжок вершковим кремом. Промастити зверху частиною карамельного крему. Накрити чорним коржем. Повторити в аналогічному порядку. Прикрасити довільно.

Макове яблучко

Інгредієнти:

Яблука – 5 шт

Цукор – 50 г + 50 г

Мелений мак – 200 г

Цукрова пудра – 150 г + 50 г

Яйця цілі – 3 шт + 3 шт

М'яке масло – 150 г

Крохмаль – 1 ст. л.

Борошно – 3 ст. л.

Вершки – 250 г

Приготування:

Готуємо яблучну масу. Яблука почистити,потерти, якщо дуже соковиті – відтиснути від соку, просмажити з цукром на великому вогні 5 хвилин. Готуємо макову масу. Перемішайте мелений мак, цукрову пудру, яйця (не збивати попредньо), м'яке масло та крохмаль. Готуємо бісквіт. Яйця збити з цукром до білої пухкої маси, вручну ввести борошно, акуратно перемішати. Готуємо вершкову масу. Збити вершки з цукровою пудрою. За бажанням закріпити згущувачем до вершків. Формуємо десерт. На дно форми (20 см на 30 см) розмістити яблучну масу, розрівняти. На неї – макову масу. Пекти разом 15 хвилин. Витягнути, залити бісквітом, помістити в духовку, пекти до готовності бісквіта. Витягнути, охолодити. Перевернути догори дном, нанести вершкову масу, довільно прикрасити.

Сирник з персиками

Інгредієнти:

Вешкове масло – 125 г + 200 г

Цукрова пудра – 50 г

Борошно – 210 г

Жовток – 1 шт + 8 шт

Білок – 8 шт

2 столові ложки холодного молока

Сироп від персиків – 300 г

Яблучний сік – 300г

Пудінговий порошок – 80 г

Консервовані персики – 820 г

Домашній сир – 1,2 кг

Манка – 3 ст. л.

Крохмаль – 1 ст. л.

Цукор – 280 г чи 320 г

Приготування:

Готуємо основу. В чашу помістити холодне вешкове масло (125 г), цукрову пудру (50 г), борошно (210 г) – утворити крихту. Можна зробити лопаткою від міксера або вручну. Додати 1 жовток і 2 столові ложки холодного молока, швидко замісити тісто. Не старайтеся вимішувати до однорідного, нехай буде комочками. Розприділити по дну форми, поставити пекти при 180 град. на 15 хвилин. Охолодити. Готуємо пудінгову масу. Змішати сироп від персиків (300 г) з яблучним соком (300г). Поступово вливати в пудінговий порошок (2 пачки по 40 г). Поставити на невеликий вогонь, варити мішаючи до загустіння. Після приготування пудінгової маси. Охолодити її. Викласти на основу, на пудінгову масу – порізані консервовані персики (велика банка половинок персиків, 820 г), зверху – сирну начинку. Готуємо сирну масу. Домашній сир (1,2 кг) перемолоти через м'ясорубку. Додати 200 г розмягшеного вершкового масла, 3 столові ложки манки, 1 столову ложку крохмалю. Жовтки (8 шт) розтерти до біла з цукром (280 г, а хочете дуже солодке, то кількість цукру збільште до 320 г), додати до сирної маси, перемішати. Збити 8 білків в міцну піну. Додати поступово до сирної маси. Пекти все разом (основа, пудінгова маса, персики і сирна начинка) при 175 градусах до готовності (приблизно 1 годину 20 хвилин, але духовки різні, тому час випікання може відрізнятися). Після випічки залишити в духовці з напіввідчиненими дверцятами на пів години. Потім до повного застигання нехай постоїть на столі. Перекинути на дощечку догори дном, притрусити цукровою пудрою.

Пляцок "Зебра"

Інгредієнти на тісто:

Яйця – 3 шт

Цукор – 150 г

Кефір – 1,5 стакана

Сметана – 2 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Борошно – 2,5 стакани

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для тіста. Далі тісто розділити на 2 частини. До однієї частини вмішайте додатково 1 столову ложку какао і 2 столові ложки сметани. На змащену форму викладати 1 ложку білого тіста, 1 ложку темного тіста. Випікати при температурі 170 градусах протягом 30-40 хвилин.

Медівник

Інгридієнти на тісто:

Цукор 0,5 л

Яйця – 6 шт

Сода – 3 ч. л.

Оцет – 3 ст. л.

Гаряче молоко – 200 г

Амоняк – 20 г

Сметана – 4 ст. л

Борошно – 8 ст

Приготування:

Соду розведіть з оцтом. У гаряче молоко розведіть амоняк. Замісіть тісто і залиште на ніч в холодильнику. Вранці випечіть.

Пляцок "Лебедине озеро"

Інгредієнти на тісто:

Яйце – 1 шт

Жовтки – 4 шт

Цукрор – 1 склянка

Сметана – 1 склянка

Амоняк – 1 ч. л.

Какао – 3 ст. л.

Борошно – 2 склянки

Інгредієнти на безе:

Білки – 4 шт

Цукор – 2 склянки

Приготування:

Готуємо тісто: Змішайте усі інгредієнти. Далі випікайте 2 паляниці. Готуємо безе. Добре збийте всі інгредієнти. 2 квадратних вафельних листа обрізати на величину спечених коржів і намастити на них збиті білки, посипати подрібленими горіхами і сушити в духовці. Зробіть заварний крем. Перекладайте пляцок у такій послідовності: коричневий корж, крем, вафлі білками вверх, крем, вафлі білками вниз, крем, коричневий корж, крем.

Пляцок "Кучерявий панич"

Інгредієнти:

Яйця – 3 шт

Цукор – 1 склянка + 1 склянка

Сметана – 1 склянка + 0,5 л

Какао – 2 ст. л.

Борошно – 1,5-2 склянки

розпушувач – 1 ч. л.

Масло – 200 г

Згущене молоко – 1 банка

Шоколадна помадка

Приготування:

Готуємо тісто: 3 яйця, 1 склянку цукру, 1 склянку сметани, 2 столові ложки какао, 1,5-2 склянки борошна, 1 чайна ложка розпушувача. Яйця збити з цукром в піну. Сметану, какао, борошно і розпушувач перемішати. З'єднати обидві маси та добре вимісити. Випікати один корж у добре змащеній формі. Коли охолоне розрізати навпіл. Готуємо крем: 200грамів масла і 1 банка згущеного молока. Збити до утворення однорідної маси. Або 0,5 літра сметани збити з 1 склянкою цукру. Нижню половину коржа змастити кремом. На крем викласти консервовані або свіжі вишні. Другу половину коржа порізати на кубики і викласти на вишні перемащуючи кремом. Зверху залити шоколадною помадком.

Торт "Писанка"

Інгредієнти:

Масло – 120 г

Сметана – 0,5 склянки

Полуничний чи вишневий кисіль – 1 брикет, 180 г

Яйця – 3 шт + 2 шт

Цукор – 0,5 склянки + 200 г

Борошно – 1 склянка + 75 г

Розпушувач – 1 ч. л. + 0,5 ч. л,

Сода – 0,25 ч. л.

Лимонний сік – 1 ч. л.

Ванільний цукор – 1 пачка

2 яйця збити

Окріп – 2 ст. л.

Олія без запаху – 1 ст. л.

Йогурт питний – 500 мл

Сепараторна сметана – 400 мл

Желатин – 40 г

Вода – 80 мл

Фрукти – 800 г

Лимонна галяретка – 1 пачка

Приготування:

Готуємо крайні коржі: 120 г масла, 0,5 склянки сметани, 1 брикет полуничного чи вишневого киселю (180 г), 3 яйця, 0,5 склянки цукру, 1 склянка борошна, 1 чайна ложка розпушувача, четвертина чайної ложки соди, 1 чайна ложка лимонного соку. Білки добре збити. Окремо збити масло з цукром та ванільним цукром до пишної білої маси. Продовжуючи збивати, додати по одному жовтки, сметану, добре подрібнений кисіль. Все добре збити, щоб кисіль розчинився. Додати борошно, змішане з розпушувачем та содою, збиті білки. Випікати при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин у формі діаметром 24 сантиметри. Коли вистигне, розрізати на 2 коржі. Готуємо середній корж: 2 яйця збити з 80 г цукру. Збивати приблизно 10 хвилин. Додати 75 г борошна, просіяного з 0,5 чайної ложки розпушувача. Збити на мінімальних обертах міксера кілька секунд, додати 2 столові ложки окропу і 1 столову ложку олії без запаху. Випікати при температурі 180 градусів у формі діаметром 24 см. Готуємо крем-суфле йогуртовий: 500 мл йогурту питного, 400 мл сепараторної сметани, 200 г цукру, 40 г желатину, 80 мл води, 800 г фруктів почищених. Желатин замочити у воді. Фрукти порізати кубиками, перемішати. Добре пасують банан, апельсин, можна заморожені полуничку, вишні. Йогурт (можете брати з таким же смаком, з яким у вас був кисіль), сметану, цукор перемішати. Всі ці продукти мають бути кімнатної температури. Трохи збити, а коли почне пишніти — влити розчинений гарячий желатин, добре збити, додати фрукти і відразу ж перемащувати коржі. Зверху пляцок змастити кремом, викласти на нього красиво нарізані фрукти і залити лимонною галяреткою (води для розведення брати наполовину менше, ніж зазначено на упакуванні).

Пляцок "Локшина"

Інгредієнти:

Сметана – 1 склянка + 4 ст. л.

Цукор – 300 г + 100 г

Яйця –4 шт

Какао – 2 ст. л.

Порошок до печива –и2 ч. л.

Борошно – 2 склянки

Маргарин – 100 г

Амоняк – на кінчику ножа

Приготування:

Готуємо тісто: 1 склянка сметани, 300 грамів цукру, 4 яйця, 2столові ложки какао, 2 чайні ложки порошку до печива, 2 склянки борошна. Тісто має бути таким, щоб було важко ложкою розмішати. З цього тіста печем 2 паляниці. Готуємо локшину: 100 грамів цукру, 100 грамів маргарину, 4 столові ложки сметани, амоняк на кінчику ножа. Все змішати потім розкачати на пергаментному папері і порізати як локшину. Пекти до золотавого кольру. Готуємо заварний крем. Збираємо у такій черзі: паляниця, крем, корж, локшина, крем, корж, крем.

До теми: Меню на Великдень: рецепти страв, що приготувати на Пасху