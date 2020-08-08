Як приготувати ідеальний пишний бісквіт для тортів

Приготувати ніжний і повітряний бісквіт зовсім нескладно! Найголовніше – це обов'язково добре збити білки і жовтки і під час змішування діяти якомога акуратніше, щоб білки не опали.

Продукти:

5 яєць

1 ст цукру

1 ст борошна

ванілін (за бажанням)

Як приготувати:

Включаємо духовку на 170 градусів. Яйця, не розділяючи поміщаємо в чашу міксера, відразу засипаємо цукор, ванілін. Збиваємо на максимальній потужності 5-10 хв. (Може знадобитися більше часу, залежить від міксера). Маса дуже добре збільшується в розмірах, приблизно в 3-4 рази, стає густою, тягучою і білої. Просіваємо борошно і акуратно ложкою (лопаткою) перемішуємо зверху вниз. Форму застелити папером, змастити всю (і низ, і боки маслом), посипати добре борошном. Виливаємо тісто в форму і обов'язково зверху форму затягуємо фольгою. Печемо 170 градусів 25-30 хв, потім зменшуємо 150 градусів 25-30 хв. В цілому 50-60 хв вільного часу, головне в духовку не заглядати. Фольга відходить (з олією) легко. І ось пухнастий, смачний, дрібнопористий, висотою 6 см, бісквіт готовий! Даємо бісквіту відлежатися ніч або годин 6-8, і можна використовувати для приготування тортиків.

Це цікаво: Рецепт ароматного лимонного печива: зробить кожен