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Рецепт пирога на випадок раптових гостей

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Пиріг - фото 1
Пиріг / 1000.menu

Пиріг з малиною – це літній варіант знаменитого яблучного пирога. Цей смачний пиріг – справжня паличка-виручалочка, якщо до вас прийшли несподівані гості!

Для начинки знадобляться такі інгредієнти: 250 г сметани, 200-250 г цукру, 400 г малини і одне яйце. Для тіста візьміть: 120 г сметани, 120 г цукру, 240 г борошна, одну чайну ложку розпушувача, дрібку солі і 150 г вершкового масла.

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Як приготувати: спочатку розтопіть вершкове масло в мікрохвильовій печі або в сотейнику на вогні. Тепер треба трохи остудити. Далі розігріваємо духовку до 180 градусів. Потім змішайте сметану з цукром і дрібкою солі і дочекайтеся, поки розчиниться цукор. Туди додайте розтоплене масло і перемішайте. Просіяне борошно з розпушувачем всипте в суміш сметани, цукру і масла. Приступаємо до замішування м'якого тіста.

Після викладіть тісто у велику круглу форму діаметром 28-30 см і розрівняйте мокрими руками, формуючи невисокі бортики. Постарайтеся зробити товщину тіста всюди однаковою. Переходимо до приготування начинки. У мисці злегка збийте яйце, додайте сметану і цукор, розмішайте до розчинення цукру. Якщо ягоди дуже кислі, то цукру можна додати більше.

Потім викладіть малину на тісто і залийте сметаною начинкою. Ставимо пиріг в духовку і випікаємо 35-40 хвилин. Зверніть увагу, тісто має бути пропеченим, а начинка схопиться, але при цьому залишатися м'яким і податливим. Після цього дістаньте пиріг з духовки і повністю остудіть на решітці. Радимо прибрати пиріг в холодильник, тоді він стане смачнішим через 3-6 годин.

Рецепт пирога на випадок раптових гостей - фото 420450

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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