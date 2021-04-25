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Рецепт паски без дріжджів від Ольги Сумської

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Паска без дріжджів - фото 1
Паска без дріжджів / facebook

Великдень наближається, а це означає, що господині по всій Україні пектимуть паски. Ловіть рецепт без дріжджів, який порадує вас смаком і пишністю.

Як приготувати бездріжджові паски розповіла актриса Ольга Сумська на своїй сторінці у Facebook.

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Рецепт паски без дріжджів

  1. Збийте міксером 5 яєць з цукром (200 г) до піни 3-4 хвилини. Додайте тепле молоко (180 г), м'яке вершкове масло (230 г) і продовжуйте збивати на низьких обертах (масло трохи збіжиться, але не звертайте уваги, так повинно бути).
  2. Далі борошно (440 г) змішайте з маленькою пачкою розпушувача (12 г) і додавайте до збитих яєць частинами, повільно збиваючи міксером.
  3. До тіста додайте потерту цедру одного лимона, цукати і акуратно перемішайте.
  4. Перекладіть тісто у паперові або звичайні форми і випікайте 40-45 хвилин при температурі 180 градусів.
  5. Прикрасьте глазур'ю і сухофруктами на смак.

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