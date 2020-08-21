Рецепт незвичайного варення з аґрусу і апельсина

Це оригінальне варення з аґрусу здивує яскравим смаком. Готуємо заготівлі на зиму разом з Радіо МАКСИМУМ!

Сезон заготівель на зиму набирає обертів. Чому б не приготувати незвичайне варення з аґрусу, апельсинів і волоських горіхів, яке приємно здивує яскравим смаком?

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Знадобляться такі інгредієнти: 500 г аґрусу, один апельсин, 200 г волоського горіха, 500 г цукру.

Приготування: Спочатку ретельно помийте апельсин і зніміть цедру з допомогою терки. Вийміть м'якоть і розріжте її на шматочки, не забувши видалити кісточки. Потім подрібніть волоські горіхи. Відзначимо, що до варення підійдуть негіркі горіхи, інакше смак погіршиться.

Далі пропустіть через м'ясорубку апельсин з цедрою, промитий аґрус і горіхи. Тепер перелийте суміш в каструлю і можете додавати цукор. Масу потрібно варити до загустіння.

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